Elevii de la Team CSH – Colegiul Pedagogic din Timișoara au pus judeţul pe harta mondială a roboticii

Județul Timiș a ajuns pe harta mondială a roboticii grație tinerilor de la Team CSH care au obținut locul 3 la Campionatul Mondial de Robotică desfășurat în Statele Unite, la Houston.

Elevii au fost primiţi cu bucurie de Alfred Simonis, preşedintele CJT.

„Nu cu mult timp în urmă, am avut prima întâlnire cu elevii Colegiului Național Pedagogic Carmen Sylva care se calificaseră la competiția de la Houston și am venit în sprijinul lor asigurând costurile deplasării.

Mi-au prezentat atunci proiectul lor și m-au convins că se vor lupta pentru medalii, ceea ce s-a și întâmplat, și doar un ghinion i-a privat de prezența în marea finală.

Azi ne-am văzut din nou, în aceeași formulă, dar mult mai fericiți și mai mândri. Am stabilit să sprijinim în continuare activitatea lor pentru că avem mare încredere în potențialul acestor tineri extrem de talentați și inteligenți. Anul viitor, Houston, you have a problem!”, a scris Simonis pe pagina sa de Facebook.