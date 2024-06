Echipa CSC Ghiroda și Giarmata Vii a ratat promovarea

CSC Ghiroda și Giarmata Vii a fost învinsă de CS Dinamo București într-o partidă disputată miercuri seară în capitală, iar obiectivul promovării în eșalonul secund al fotbalului românesc este amânat cu cel puțin un an.

Alb-roșii s-au impus cu scorul de 3-1, după ce au fost conduși cu 1-0. Echipa timișeană a scuturat plasa în minutul 15, a fost un autogol semnat de dinamovistul Ciochină. Meciul de pe stadionul „Dinamo Central” a fost și ultimul al sezonului 2023-2024 pentru CSC Ghiroda și Giarmata Vii.

„Cred că am avut meciul în mână, dar câteva decizii neinspirate de moment au dus la înfrângere. Așa cum am spus-o, jucătorii noștri sunt învingători pentru mine! Au avut un campionat greu, dar reușit. Au fost campioni, au eliminat-o pe Poli, au luptat de la egal la egal cu FC Bihor, s-au bătut de la egal la egal cu Dinamo. Sunt mândru de ei!

Urmează o vacanță binemeritată, din păcate și în acest meci mulți băieți au jucat cu accidentări, cu întinderi. Îmi pare rău, pentru că am sperat la mai mult și am crezut mai mult, dar cred că am făcut o propagandă bună fotbalului și mai cred că am arătat comunității că am dat tot ce am putut. Vreau să le mulțumesc tuturor suporterilor care au fost pe întreg sezonul alături de noi. Sunt convins că au trăit momente frumoase alături de noi!”, a declarat antrenorul Sorin Bălu.