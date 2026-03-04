Două noi sensuri giratorii pe șoseaua care leagă Timișoara de Buziaș. Simonis: Vor asigura o mai bună fluență a circulației și vor contribui la reducerea numărului de accidente

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș (CJT), a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru amenajarea a două noi sensuri giratorii pe șoseaua care leagă Timișoara de Buziaș, la intersecțiile cu drumurile spre Sacoșu Turcesc și spre Albina. Proiectul vizează creșterea siguranței și fluidizarea traficului din zonă.

”Am dat astăzi ordinul de începere a lucrărilor pentru amenajarea a două noi sensuri giratorii pe șoseaua care leagă Timișoara de Buziaș. Este vorba despre intersecțiile cu drumurile spre Sacoșu Turcesc și spre Albina.

Sunt două dintre cele mai periculoase intersecții din județ, locuri în care, de-a lungul timpului, s-au produs zeci de accidente.

Noile girații vor asigura o mai bună fluență a circulației și, mai ales, vor contribui la reducerea numărului de accidente”, spune Simonis.

La intersecția drumului județean 592 cu 592A, la Sacoșu Turcesc, pe lângă sensul giratoriu vor fi amenajate și o bandă dedicată direcției de deplasare dinspre Buziaș spre Timișoara și una separată pentru virajul la dreapta, pe relația Timișoara – Sacoșu Turcesc.

La Albina, girația va fi construită la intersecția dintre șoseaua Timișoara – Buziaș și strada Hodoș. Axul drumului a fost fixat astfel încât proiectul de lărgire la patru benzi și legătura cu Autostrada A9 să fie sincronizate.

”Pe lângă cele două sensuri, vor mai fi amenajate stații de autobuz, trotuare și un drum de acces către proprietățile din zonă.

Vom continua să modernizăm intersecțiile periculoase de pe drumurile județene, pentru că infrastructura nu înseamnă doar asfalt, ci și siguranță pentru timișeni”, menționează președintele CJT.