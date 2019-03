STPT şi Primăria Timişoara vor inaugura, începând de luni (11.03), două noi linii destinate transportului şcolar, ajungându-se astfel la un total de şapte linii de transport şcolar către şi dinspre unităţile şcolare. De asemenea, două trasee şcolare existente vor fi prelungite.

Astfel, începând de săptămâna viitoare, în programul de transport în comun destinat elevilor vor mai fi introduse două trasee.

Primul este S6 – Virgil Economu – C.D. Loga – Traseu dus – staţia Virgil Economu – Calea Dorobanţilor – Strada Andrei Şaguna – Prinţul Turcesc – strada Ion Mihalache ( linia de tramvai) – Piaţa Traian – bulevardul 3 August 1919 – Bulevardul Revoluţiei – bulevardul I.C. Brătianu – Piaţa Iancu Huniade – bulevardul I.C. Brătianu – strada Michelangelo – bulevardul C.D. Loga; Stații dus – Virgil Economu (staţia autobuz M29) – strada Lalelelor (staţia tramvai L2) – Prinţul Turcesc (staţie tramvai L2) – Piaţa Traian (staţie tramvai L1,L2,L4,L6 – pentru Liceul W. Shakespeare) – Prefectură/Ana Aslan (staţie autobuz M44 pentru Colegiul Național Ana Aslan) – Colegiul Tehnic Ion I. C. Brătianu/ Emanuil Ungureanu (staţie troleibuz L16 – pentru Colegiul Ion I.C.Brătianu şi Colegiul Emanuil Ungureanu) – C.D. Loga (stație şcoală S1, S2, S3, S4 – pentru Colegiul Național C.D. Loga) – Colegiul Naţional Carmen Sylva (staţie şcoală S1, S2, S3, S4 – pentru Colegiul Naţional Carmen Sylva); Traseu întors – Piaţa Iancu Huniade – bulevardul I.C. Brătianu – strada Michelangelo – bulevardul C.D. Loga – Bulevardul Revoluţiei – bulevardul 3 August 1919 – Piaţa Traian – strada Ion Mihalache (linia de tramvai) – Prinţul Turcesc – strada Andrei Şaguna – Calea Dorobanţilor – Virgil Economu; Stații întors: Colegiul Tehnic Ion I. C. Brătianu (M.I.U.)/ Colegiul Emanuil Ungureanu (staţie troleibuz L16) – C.D. Loga (staţie transport şcolar S1, S2, S3, S4) – Colegiul Naţional Carmen Sylva (staţie S1, S2, S3, S4) – Prefectură (stsţie nouă vizavi de Prefectură, după semafor) – Piaţa Traian (staţie tramvai L1, L2, L4) – Prinţul Turcesc (staţie tramvai L1) – Strada Lalelelor (staţie nouă, în dreptul staţiei L1, la marginea carosabilului, după semafor) – Virgil Economu (staţie autobuz M29); Plecări dus: V.Economu – 07:20; Plecări întors: Colegiul Tehnic Ion I. C. Brătianu (M.I.U.) / Emanuil UNGUREANU – 12,10; 13,10; 14,10. Unitățile școlare deservite vor fi: Liceul W. Shakespeare, Colegiul Național Ana Aslan, Colegiul Tehnic I.C. Brătianu (MIU), Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, Colegiul Național C.D. Loga, Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva.

Al doilea traseu nou este S7, de la Calea Torontalului la Colegiul Bănăţean; Traseu dus: Calea Torontalului, intersecţie cu strada Liege – Piaţa Consiliul Europei – Calea Circumvalaţiunii – strada Coriolan Brediceanu – strada Dr. Iosif Nemoianu (linia de tramvai) – Piața Regina Maria – bulevardul Regele Ferdinand I – Piaţa Sfânta Maria – bulevardul 16 Decembrie – Colegiul Naţional Bănăţean; Stații dus: Calea Torontalului (staţie troleibuz L18, autobuz E1) – Strada Miresei (staţie troleibuz L18, autobuz E1) – Piaţa Consiliul Europei (staţie autobuz E1) – Piaţa Dacia (staţie autobuz E1) – strada Gheorghe Lazăr (staţie „Billa” STPT) – Colegiul Tehnic Henri Coandă (staţie nouă pe strada Coriolan Brediceanu la intrarea colegiului) – Colegiul Bănăţean (stație transport şcolar S2); Traseu întors: Colegiul Naţional Bănăţean – bulevardul 16 Decembrie (întoarce la semafoare pe bulevardul 16 Decembrie) – Piaţa Sfânta Maria – bulevardul Regele Ferdinand I – Piaţa Regina Maria – strada Dr. Iosif Nemoianu (linia de tramvai) – strada Coriolan Brediceanu (linia de tramvai) – Calea Circumvalaţiunii – Piaţa Consiliul Europei – Calea Torontalului; Stații întors: Colegiul Bănăţean (staţie transport şcolar S2) – Colegiul Tehnic Henri Coandă/ Circumvalaţiunii (staţie tramvai L4, L7) – strada Gheorghe Lazăr (staţie autobuz E1) – Piaţa Dacia (staţie autobuz E1) – Piaţa Consiliul Europei (staţie autobuz E1) – Strada Miresei (staţie autobuz E1) – Calea Torontalului (staţie autobuz E1, troleibuz L18); Plecări dus: Torontalului – 07,15; Plecări întors: Colegiul Naţional Bănăţean – 12,10; 13,10; 14,10. Unitățile școlare deservite vor fi Colegiul Tehnic Henri Coandă și Colegiul Naţional Bănăţean.

Trasee prelungite

Tot de luni, traseele S1 şi S4 vor fi prelungite. S1 va merge pe drumul Calea Torontalului – Dacia – Colegiul Naţional Bănăţean; Traseu dus – Calea Torontalului, intersecţie cu strada Liege – strada Timiş – Piaţa Dacia – în continuare pe traseul S1; Stații dus: Calea Torontalului (staţie troleibuz L18, autobuz E1) – Strada Miresei (staţie troleibuz L18, autobuz E1) – Piaţa Dacia (staţie transport şcolar S1) – în continuare staţiile de pe traseul S1; Traseu întors: pe traseul S1 până în Piaţa Consiliul Europei – Calea Torontalului până la intersecţia cu strada Liege, întoarce la semafoare – Calea Torontalului – strada Timiş – Piaţa Dacia; Stații întors – staţiile traseului S1 până la Piaţa Consiliul Europei – Calea Torontalului (staţie E1, L18) – Strada Miresei (stație E1) – Piaţa Dacia (staţie S1); Plecări dus: Torontalului – 07,15; Plecări întors: Colegiul Tehnic I. C. Brătianu/ Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu – 12,10; 13,10; 14,10.

Traseul S4 va merge astfel: Stuparilor – Lipovei – C.D. Loga; Traseu dus: strada Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel intersecţie cu Strada Stuparilor – Calea Sever Bocu – în continuare acelaşi traseu S4; Stații dus: Stuparilor (staţie L40) – Strada Holdelor (staţie autobuz L40) – în continuare aceleaşi staţii S4; Traseu întors: același traseu S4, până pe strada Popa Şapcă – strada Aristide Demetriade – Strada Frigului – strada Oraviţa – strada Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel – Calea Sever Bocu; Stații întors: aceleaşi staţii S4, până pe strada Popa Şapcă, după care foloseşte aceleaşi staţii ca la îmbarcare – Strada Stuparilor (staţie autobuz L40) – Strada Holdelor (staţie autobuz L40) – Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (staţie autobuz L40, troleibuz L14, troleibuz M14); Plecări dus: Strada Stuparilor – 07,15; Plecări întors: Colegiul Tehnic I. C. Brătianu/ Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu – 12,10; 13,10; 14,10.