Dominic Fritz, la Bucureşti: Timişoara este oraşul din România cel mai afectat de problema migranţilor

„Proiectele noastre de dezvoltare vor primi sprijin din partea Guvernului și valorile pe care le aducem în administrație, profesionalizare și transparență, vor fi susținute prin legislație și finanțare”, a anunțat, vineri, Dominic Fritz, primarul Timișoarei, care s-a deplasat la București la acest sfârșit de săptămână.

„M-am întâlnit cu vicepremierul Dan Barna, cu ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, al Finanțelor, Alexandru Nazare, și al Economiei, Claudiu Năsui. Voi avea discuții cu miniștrii Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, al Dezvoltării, Cseke Attila, al Sănătății, Vlad Voiculescu, și al Culturii, Bogdan Gheorghiu.

O veste bună, concretă, este că suntem aproape să deblocam proiectul de la Drumul Boilor, împreună cu echipa lui Cătălin Drulă. Există interes și favorabilitate la Ministerul Finanțelor și al Economiei pentru procesul de concordat preventiv deschis de Colterm și pentru o strategie națională de viabilizare a centralele termice locale, în contextul Pactului Verde. Vicepremierul Dan Barna este optimist că, în ciuda impactului economic al pandemiei, vom putea primi finanțare din bugetul național și din fonduri europene pentru finalizarea unor mari proiecte, precum Pasajul Solventul (care până acum este finanțat doar de bugetul local), și inițierea altora noi.

Am deschis cu Dan și tema migranților din Timișoara și voi avea, cât de curând, o discuție cu ministrul Administrației și Internelor, Lucian Bode, care are în subordine structurile responsabile. Înainte de drumul la Guvern, am avut o dezbatere cu toți actorii locali implicați în gestionarea acestei probleme și cu societatea civilă și am adus cu mine mesajul lor: Timișoara este orașul din România cel mai afectat și are nevoie de claritate din partea Guvernului pentru această provocare.

Am trecut pe la Parlament, unde președintele Camerei Deputaților și al PNL, Ludovic Orban, mi-a propus – și am acceptat imediat – să inițiem o dezbatere pentru modificările legislative necesare, împreună cu miniștrii și comisiile pentru Drepturile Omului și Apărării ale Parlamentului.

A fost o zi lungă și plină și urmează una la fel. Concluzia este că trebuie să reușim pentru că e o șansă istorică să reformăm administrația și să modernizăm țara. Toți cei pe care i-am întâlnit sunt perfect conștienți de miza următorilor patru ani”, a explicat primarul Timișoarei.