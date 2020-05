Distracție în spital, în secția unde sunt internate cadre medicale cu COVID-19. Poliția face o anchetă. Video

Așa-i covid 19 rușine pentru cea mai mare minciună păcat ca mor oameni de cancer si de alte boli care nu-i tratează nimeni in perioada asta fiecare va da socoteală in fata lui Dumnezeu el da viață nu are nimeni dreptu să o ia 😭😭😭😭

Publicată de Cristina Vornicu pe Vineri, 8 mai 2020