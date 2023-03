''Diferite grade de libertate'', expoziţie-eveniment la Kunsthalle Bega

Kunsthalle Bega prezintă expoziția ”Diferite grade de libertate”, pe care vă invită să o descoperiți inclusiv prin intermediul unui tur ghidat cu Diana Marincu și artiști din expoziție, sâmbătă, 8 aprilie, de la ora 19.

Până atunci, dar și după acest moment, expoziția poate fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 12 -18, până în data de 1 iulie 2023.

Printre lucrările pe care le veţi putea admira la Kunsthalle se numără „A fragment of a future sculpture” de Andreea Albani – text printat cu transcrierea datelor generate de un algoritm, realizat în colaborare cu Laurențiu Rodina, care descrie volumul unei sculpturi, ”Cut the Line (Time #0.6) “150820142324” – Writing at the speed of thought, part 2/2, pag. 10 – transpunere a unei pagini de jurnal, tăiere laser în lemn, ”Holy Flowers” de Mircea Cantor (fotografie print alb-negru pe hârtie de arhivă Hahnemuhle).

De asemenea, ”Batch” de Judith Fegerl – bare de aluminiu, tăiate și sudate împreună, atașate de o bandă de hârtie adezivă, ”The Curtain” de Anna Zvyagintseva (pânză, serigrafie, tuș pentru textile), ”Ghost Geometry” de Cristian Rusu (instalație in situ ), ”Map #4” de Marie-Claire Messouma Manlabien (rafie, aluminiu, cupru, ceramică), ”Auto-da-Fé” de Ciprian Mureşan (fotografie a unor fragmente de text din Elias Canetti, „Orbirea”, transpuse în graffiti pe ziduri din diferite orașe) şi ”Fragile” de Ștefania Becheanu, o compoziție sonoră și muzicală transformată în instalație sonoră in situ, activată prin performance.