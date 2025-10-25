Dezgheț financiar pe programul Anghel Saligny, în Timiș și Caraș-Severin.

După două luni de incertitudini, răstimp în care n-a fost efectuată nici o plată, responsabilii investițiilor finanțare prin programul național Anghel Saligny primesc câteva vești bune.

Astfel, modernizarea rețelei de gaz la Becicherecu Mic și Dudeștii Noi (investiție estimată a se finaliza în martie 2027) a primit o tranșă de 717 mii de lei.

De asemenea, la Variaș, pentru extinderea rețelei de gaz în satele Gelu și Sânpetru Mic (cu termen de finalizare în noiembrie 2026) s-au decontat 42 de mii de lei.

Deconturi au fost efectuate, săptămâna trecută, și în cadrul programului național de dezvoltare locală (PNDL).

În județul Timiș au beneficiat de plăți PNDL comunele Dudeștii Vechi – 2,9 milioane de lei, Fârdea – 2,23 milioane și, respectiv, Sânandrei – 94 de mii de lei. Similar, în județul Caraș-Severin au primit decontări comunele Constantin Daicoviciu – aproape 640 de mii de lei, Șopotu Nou – 453 de mii, Cornereva – 275 de mii și, respectiv, Mehadia – 240 de mii de lei.