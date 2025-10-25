Călin Beloescu expune la Galeria Brăteanu.

La Galeria Brăteanu din strada Lucian Blaga nr. 8 s-a deschis expoziţia de pictură și desen ,,Exerciţii’’ a reputatului artist vizual timișorean Călin Beloescu, expoziţie ce va rămâne pe simeze şi va putea fi vizitată până în 4 noiembrie.

Călin Beloescu, născut în 28 martie 1953 la Cluj-Napoca, a studiat la Facultatea de Arte a Universităţii de Vest din Timişoara. Din 1980 este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Timișoara. Din anul 1977 participă la numeroase expoziţii naționale și internaționale, simpozioane de creație, trăieşte şi lucrează la Timişoara şi Ciclova Montană.

Prof. Sergiu Anastasescu, în ”Estetica gestului minor. Rezistența poetică a detaliului ignorat, seria <<Exerciții>>”, remarcă: ,,Uneori, desenul poate salva atenția. Poate readuce liniștea acolo unde privirea s-a grăbit prea mult.

Poate transforma tăcerea într-o formă de prezență…Toate aceste desene mi-au vorbit despre o estetică a tăcerii, a retragerii, a gestului minor.

Despre o privire care nu domină, ci locuiește spațiul.

Despre o memorie care nu vrea să fie monumentală, ci intimă, fragilă, aproape secretă. Într-o epocă inundată de imagini saturate, Călin Beloescu desenează o poezie a aproprierii, o formă de rezistență prin delicatețe. Iar eu, privind, am simțit că nu trebuie să înțeleg totul. Ci doar să fiu acolo.’’