Defecțiune tehnică la Colterm, care sunt zonele afectate.

Colterm anunță că, începând din data de 12.08.2025, ora 08:00, până în data de 13.08.2025, ora 20:00, va fi întreruptă furnizarea apei calde de consum la PT 1A, PT 1B, PT 2, PT 3, PT 4, PT 4A, PT 4B, PT 24, PT 6, PT 7A, PT 7B și PT 7C, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a Municipiului Timișoara.

Zone afectate: Coriolan Brediceanu, Colonel Enescu, Paris, Aurel Cosma, Bulevardul Republicii, Piața Victoriei, Piatra Craiului, Dr. N. Paulescu, Bulevardul Mihai Eminescu, Patriarh Miron Cristea, Enrico Caruso, Dimitrie Cantemir, Augustin Pacha, C.D. Loga, Michelangelo, Ghe. Andrasiu, Academician Alexandru Borza, Eugeniu de Savoya, Ghe. Lazăr, Mărășești, Vasile Alecsandri, Emanoil Ungureanu.

Total branșamente afectate: 198

„La finalizarea lucrărilor, apa poate prezenta fenomenul de turbiditate pentru o scurtă perioadă de timp. Recomandăm evitarea utilizării acesteia în scopuri menajere până la limpezirea completă”, transmit reprezentanții companiei.