David Popovici e singur în bazin! Vezi finalul unei curse de senzație în care românul și-a spulberat adversarii (video)

David Popovici a cucerit medalia de aur la proba de 100 m liber, la Campionatul Mondial de înot juniori de la Lima.

David Popovici s-a clasat pe primul loc cu timpul cu timpul de 47.13.

Pe următoarele locuri s-au clasat croatul Jere Hribar, cu timpul 49.37 şi cipriotul Nikolas Antoniou, cu timpul 49.91.

Patrick Sebastian Dinu s-a clasat pe poziţia a cincea (50,09).

”Ce final frumos de reprezentaţie pentru David Popovici la Campionatul Mondial de înot pentru juniori de la Lima! Sportivul român în vârstă de 17 ani a cucerit medalia de aur în proba de 100 m liber cu timpul de 47.13 s, conform ziare.com.

🇷🇴David Popovici is the new World Junior Champion in the 100m Freestyle!!!

⏲️Time 47.13 #FINALima2022 pic.twitter.com/jidQ4FoHmU

