Dan Negru, reacţie în disputa dintre senatoarea Şoşoacă şi televiziunea Rai

Omul de televiziune bănăţean Dan Negru a reacţionat în disputa dintre senatoarea Diana Şoşoacă şi televiziunea Rai, printr-o postare pe propriul cont de Facebook:

„Scandalul avocatei Șoșoacă cu televiziunea Rai e breaking news in Romania si RAI e privită ca televiziunea profesionistă.

Aiurea!

RAI performează in divertisment tv dar e părtinitoare politic de ani de zile.

Trustul face jocuri politice.

Divertismentul tv pe care îl promovează trustul cu formate internaționale cu bucătari, talent show-uri muzicale sau reality-uri încearca să curețe imaginea murdară politică pe care o are.

E o practică des folosită in trusturi media europene sau americane: faci divertisment tv cu show-uri scumpe pe o tv generalistă și acoperi astfel manipularea politică pe care celelate televiziuni din trust o fac.

Asta face RAI !

Cele trei rețele de televiziune RAI sunt împarțite de principalele grupări politice din Italia :

Rai Uno este pro-guvernamental

Rai Due este de centru-dreapta

Rai Tre este de centru-stânga chiar dacă acum conducerea RAI Tre este pro Movimento 5 Stelle.

E tot un joc politic.

Nu va mai uitați admirativ la orice e din afară.

Adeseori cei mari sunt mari doar pentru că stăm noi in genunchi”.