CS Sânandrei Carani țintește o nouă clasare fruntașă

Divizionara a patra CS Sânandrei Carani a încheiat pe cai mari sezonul 2024-2025.

Echipa antrenată de Narcis Petre a cucerit faza județeană Timiș a Cupei României, după 2-0 în finala jucată pe 18 iunie, la Parța, cu CSU Universitatea de Vest din Timișoara. Asta după ce încheiase pe locul al doilea în campionat, cu 71 de puncte, la 11 lungimi în urma campioanei CSM Lugoj, care a ratat la baraj promovarea în Liga a III-a.

Pentru stagiunea ce va începe în data de 23 august, CS Sânandrei Carani se pregătește și prin meciuri oficiale. Formația din comuna situată în nordul Timișoarei evoluează în această perioadă într-o grupă de trei în Cupa României, premergătoare fazei în care vor intra în competiție echipele care au activat în ediția precedentă în ligile superioare. În plus, două amicale urmează să fie perfectate.

„Din punctul meu de vedere, sezonul precedent a fost unul reușit pentru noi. Vrem chiar mai mult decât am realizat, rămâne de văzut dacă vom putea să obținem mai mult! Ideea este că țintim tot primele locuri. Ne continuăm activitatea cu sprijinul primăriei și al domnului Raimond Rusu. Finala cupei am câștigat-o categoric. Am întâlnit o echipă tânără și bine pregătită, dar fără experiență, capitol la care noi stăm mai bine. În cele din urmă, plusul de experiență și-a spus cuvântul. Câștigarea cupei nu a fost un obiectiv fixat la începutul sezonului. Am promovat jucători de la echipa a doua pentru că nu am destui băieți la dispoziție în această perioadă, mulți dintre ei se află în concedii”, ne-a declarat Narcis Petre.

Cinci jucători au plecat și alți cinci urmează să fie înregimentați pentru noul sezon. Hecsko, Scânteie, Sabău sunt primii care și-au dat acordul pentru a evolua la CS Sânandrei Carani, în timp ce Artimon, Bota, Rus, Iovan și Pecarov au ales alte destinații ori chiar se lasă de fotbal, optând pentru meseria de antrenor. Este situația celui din urmă, jucător bine-cunoscut în fotbalul din județul Timiș. La 43 de ani, Deian Pecarov va prelua o echipă de juniori.

CITEȘTE ȘI: Cine vrea să cumpere o mașină trebuie să își achite toate datoriile fiscale

„El este o pierdere mare pentru noi. Pe lângă cei care au venit deja suntem în tratative cu încă doi jucători. Nucleul va rămâne același. Merg pe continuitate, nu mi-a plăcut niciodată să plece zece jucători și să aduc alți zece. Mai ușor îmi este să integrez un număr mai mic de fotbaliști”, ne-a mai spus Narcis Petre.