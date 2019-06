„Cred că numai pe stâlp nu m-am urcat, de când sunt avarii în judeţ”. Interviu cu Eva Georgeta Andreaş, prefectul judeţului Timiş

-Cât de mult s-a schimbat viaţa dumneavoastră, de când ocupaţi această funcţie publică?

– S-a schimbat destul de mult. Acum, ajung acasă mai rar şi nu am normă de lucru, pentru că trebuie să fiu în priză 24 de ore din 24, ori de câte ori apar probleme care ţin de ordinea publică. Fie că este vorba de inundaţii, de zăpezi, de avarii sau de alte intemperii, ţine de datoria mea să fiu prezentă. Şi trebuie să admit că, de doi ani, de când ocup această funcţie, am avut parte de numeroase astfel de cazuri, începând cu tragica furtună din 17 septembrie 2017 şi terminând cu depăşirile cotelor râului Bega, de săptămâna trecută. Înainte îmi mai permiteam luxul să nu răspund la numere necunoscute, dar acum nu mai poate fi vorba de aşa ceva.

-Implică sacrificii această postură publică?

– Eu nu le-aş numi sacrificii. Când faci ceea ce îţi place, nu poţi să consideri anumite privaţiuni drept sacrificii. Eu sunt un om de teren, îmi place mai mult să merg printre oameni, să le aflu problemele şi să încerc să le rezolv, decât să stau la birou, cu toate că nu putem neglija nici această activitate. Poate că asta derivă şi din faptul că femeile sunt un pic mai curioase.

-Contează acest aspect în munca de prefect?

– Nu pot spune că am simţit o diferenţiere din acest punct de vedere. Evident, în cazul situaţiilor de urgenţă, am colaborat cu persoane din Ministerul de Interne, unde majoritatea sunt bărbaţi, şi nu pot spune că nu am simţit un sprijin real, că nu am fost ajutată să mă familiarizez cu anumite aspecte tehnice, mai ales că eram la început, aşa cum a fost cazul furtunii din 17 septembrie 2017.

-Familia este de acord cu acest program?

-Da, mereu am avut familia alături şi am fost susţinută tot timpul, inclusiv în perioada de şase luni în care am lucrat la Bucureşti, iar timpul petrecut cu familia a fost mai redus, tocmai din cauza distanţelor.

– V-a tentat vreodată intrarea în politică ?

– În cei 19 ani de când am devenit funcţionar public, nu m-am gândit niciodată să fac politică. Am fost mereu focusată pe gestionarea problemelor din administraţie şi a situaţiilor de urgenţă. Nu sunt, aţi văzut, nici o prezenţă activă în spaţiul public, la emisiuni televizate, pentru că apreciez că activitatea pe care o desfăşor trebuie să fie mai mult eficientă şi mai puţin spectaculoasă.

– Ce ar mai trebui făcut pentru ca lucrurile să meargă foarte bine?

– Bineînţeles că este loc de mai bine. Noi, ca judeţ, suntem privilegiaţi ca dotări pe partea de situaţii de urgenţă, dar natura ne-a arătat că poate să ne ofere multe surprize cărora trebuie să le răspundem prompt. De fiecare dată când bate vântul mai tare sau plouă puternic, rămânem fără curent electric. Mă sună primarii chiar şi la ore târzii din noapte pentru astfel de probleme şi trebuie să fac toate demersurile pentru reintrarea în normalitate. Cred că numai pe stâlp nu m-am urcat pentru a readuce energia electrică. În general, sunt o persoană care încearcă să obţină tot ceea ce e mai bun pentru echipa şi comunitatea sa. Din acest punct de vedere, o problemă ar fi salarizarea din prefectură, pentru că angajaţii au rămas în urmă sub aspectul financiar, dar facem paşi ca să reaşezăm lucrurile pe făgaşul firesc. Asta trebuie să ştie şi timişenii, să aibă încredere în instituţia prefectului şi să apeleze ori de câte ori au nevoie. Aici facem administraţie, nu politică şi suntem mereu deschişi la solicitările cetăţenilor.