Codrea şi Rotariu, prezentaţi oficial la Politehnica

Divizionara secundă Politehnica Timişoara are un nou director sportiv, pe Paul Codrea, şi un nou şef al departamentului de scouting, această funcţie fiindu-i atribuită lui Iosif Rotariu.

Doi foşti internaţionali, din generaţii diferite, bănăţeni şi oameni cu care directorul general Costel Pantilimon şi-a dorit mult să lucreze pentru relansarea fotbalului alb-violet.

Codrea şi Rotariu au fost prezentaţi oficial şi au oferit primele declaraţii din noile poziţii pe care le ocupă. „Mă bucur de încrederea pe care mi-au acordat-o Costel şi clubul Politehnica.

Sper să reuşim împreună să schimbăm faţa actuală a fotbalului timişorean. Vedem cu toţii că suntem într-o mare suferinţă, există probleme foarte mari.

Sperăm ca prin venirea noastră la acest club să atragem mult mai mulţi oameni alături de club, să unim oamenii din Timişoara, să atragem din nou lumea la stadion pentru că suporterii sunt tot mai puţini.

Îmi aduc aminte când am pornit acest club din liga a cincea am jucat şi cu două-trei mii de suporteri. Am venit aici să muncim, vrem să facem lucruri mari, dar avem nevoie de sprijinul lor”, a declarat Paul Codrea, care va rămâne până la vară antrenorul grupei de juniori născuţi în anul 2007 de la clubul alb-violet.

„Îi mulţumesc lui Costel Pantilimon! El şi Paul Codrea sunt foşti elevi de-ai mei. Dacă nu ar fi fost ei mai mult ca sigur nu m-aţi fi văzut aici.

În ultima perioadă am avut tot felul de discuţii cu oameni care nu au jucat fotbal şi nu au fost în mediul fotbalistic, îmi dispăruse într-o oarecare măsură plăcerea de a reveni în fotbal şi de a ajuta.

Au venit ei doi, m-au contactat, am văzut viziunea lor despre prezent şi viitor. Sunt doi oameni care au jucat la echipa naţională şi au petrecut mult timp în străinătate.

Au o altă mentalitate, o altă experienţă, fac parte şi eu din această categorie a celor care au evoluat în străinătate.

Vin şi cu experienţa vârstei şi a faptului că am fost antrenor secund la echipa naţională.

Sper ca împreună să facem ca lucrurile să meargă mult mai bine pentru Poli Timişoara. În ceea ce priveşte rolul pe care îl voi avea la departamentul de scouting, mă voi consulta cu Fane şi cu Paul.

Voi merge să monitorizez jucători inclusiv pe cei din alte localităţi, din tot ceea ce înseamnă zona de vest a ţării. Îi voi urmări, voi propune anumiţi jucători şi ne vom sfătui împreună.

Nu vor putea fi decât mici diferenţe în a vedea calităţile unui jucător, suntem trei oameni de fotbal. Îmi va fi mult mai uşor să discut cu ei, sunt oameni care au jucat fotbal”, a spus, la rândul său, Iosif Rotariu.