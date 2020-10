CJAS Timiș a alocat fonduri suplimentare pentru efectuarea de analize medicale, investigații de imagistică și recuperare medicală. Lista furnizorilor

Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis a alocat fonduri suplimentare pentru efectuarea de analize medicale, investigatii de imagistica si recuperare medicala.

Fondurile au fost suplimentate cu 3.742.000 lei pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie dupa cum urmeaza:

Pentru investigatiile de laborator ( analize medicale), fondurile au fost suplimentate cu 1.552.000 lei.

Pentru investigatiile de imagistica (RMN, CT, radiologie, ecografii) s-au alocat 1.554.000 lei.

Pentru recuperare medicala fondurile alocate suplimentar sunt de aproximativ 636.000 lei.

“CJAS Timis vine in intampinarea asiguratilor din judet suplimentand fondurile pentru asistenta medicala de specialitate cu care se afla in contract. In acest sens, toti asiguratii beneficiaza gratuit, doar pe baza biletului de trimitere de la medic, de investigatiile medicale de care au nevoie si recuperarea medicala necesara”, a declarat dr. Victor Dumitrascu, director general CJAS Timis.

In contract cu CJAS Timis sunt 28 de laboratoare de analize medicale, 21 furnizori de imagistica si 21 de furnizori de ecografii.

De asemenea, pentru recuperarea medicala si acupunctura exista 26 de furnizari medicali la care asiguratii pot apela.

Lista tuturor furnizorilor este afisata pe site-ul institutiei http://www.cnas.ro/cjastm/, la sectiunea furnizorii de servicii medicale.