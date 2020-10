Orban, despre închiderea şcolilor: creşele și after school-urile pot rămâne deschise

Premierul Ludovic Orban anunţă că, deşi şcolile şi grădiniţele din Capitală, inclusiv cele private, vor fi închise pentru 14 zile, creşele şi after-school-urile nu intră sub incidenţa acestei măsuri, conform stiripesurse.ro.

„Activităţile în creşe şi after school-uri nu fac obiectivul reglementărilor, nu fac parte din activităţile care intră sub restricţii când este depăşit indicele de 3 la mie”, a declarat Orban.

Premierul a explicat şi ce se va întâmpla după cele 14 zile în care cursurile sunt suspendate: „După 14 zile se va face evaluarea. Dacă indicele cade sub 3 la mie se reiau activităţile. Nu am considerat că se poate relua activitatea într-un interval mai scurt de 14 zile. Am considerat că trebuie să curgă un interval de 14 zile pentru ca toate aceste măsuri să dea efect în ceea ce priveşte oprirea răspândirii virusului.”