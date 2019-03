Cioban înjunghiat lângă Lugoj, transportat la o clinică din Timișoara

O persoana a fost retinuta si dusa la audieri la sediul Politiei Belint, iar o alta a ajuns in stare grava la spitalul din Lugoj dupa o cearta intre ciobani, care a degenerat.

Se pare ca cei doi s-au luat la bataie pe un camp dintre localitatile Belint si Babsa, iar unul dintre ei a scos la un moment dat un cutit.

La spitalul din Lugoj a ajuns o victima care, conform primelor informatii, a fost injunghiata de mai multe ori. Pentru ca barbatul era intr-o stare extrem de grava, medicii lugojeni au decis sa amane transferul la Timisoara si au intrat cu victima in sala de operatie.

Politistii au demarat rapid o ancheta si au retinut pentru audieri agresorul. Oamenii legii asteapta un prim raport al medicilor pentru a afla daca viata victimei a fost pusa in pericol.

In functie de raportul medico-legal, politistii vor face si incadrarea faptei, care in acest moment este de loviri si alte violente, insa este luata in calcul si incadrarea la tentativa de omor.

Medicii au constatat pe trupul victimei numai putin de sase intepaturi de cutit. In cursul operatiei, barbatul a fost stabilizat si mai apoi s-a facut transfetul la o clinica din Timisoara, conform lugojinfo.ro.