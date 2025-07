Ceau, Cinema! 2025, la Timişoara: filme noi, clasice, proiecţii în aer liber și cineconcert live

Filme noi proiectate în premieră în România, un film cult al anilor `90 prezentat în versiune restaurată, un cineconcert cu un clasic al cinematografiei mute, proiecţii accesibilizate şi un documentar multipremiat completează programul celei de-a 12-a ediţii a Festivalului Ceau, Cinema!, care va avea loc între 16 şi 20 iulie la Timişoara.

Ediţia se va deschide cu unul dintre cele mai puternice şi apreciate filme franceze din ultimul an, „Fiul tăcut” („Jouer avec le feu”, 2024), realizat de surorile cineaste Delphine şi Muriel Coulin. Filmul urmărește eforturile disperate ale unui tată (Vincent Lindon, premiat la Festivalul de la Veneția) de a nu-și pierde unul dintre cei doi fii, într-o lume marcată de radicalizare. Proiecţia este susţinută de Institutul Francez din Timişoara.

În parteneriat cu Filarmonica Banatul, Ceau, Cinema! continuă tradiţia proiecţiilor în aer liber de la Grădina de Vară Capitol, care fac parte din identitatea festivalului şi sunt printre cele mai îndrăgite de publicul cinefil.

Seria open-air va fi deschisă de comedia spaniolă „Norbert(a)” (2024) de Sonia Escolano şi Belén López Albert. Un bărbat de 65 de ani din clasa muncitoare plănuiește o lovitură de proporții pentru a-și finanța operația de tranziție de gen. Filmul este adus cu sprijinul Ambasadei Spaniei şi al Institutului Cervantes.

Câştigător al Premiului Publicului la Festivalul de la Karlovy Vary, filmul cehesc „Radio Praga” („Waves”, 2024) de Jirí Mádl, vorbeşte despre evenimente istorice din 1968 de la Praga, care au în centru redacţia Biroului Internaţional al Radiodifuziunii Cehoslovace. Proiecţia este susţinută de Centrul Ceh din Bucureşti.

Selectat în acest an la celebrul festival american SXSW, „Unchiul meu Jens” („My Uncle Jens” (2025) este un film norvegian realizat de Brwa Vahabpour.

Amestec de comedie şi dramă, filmul are în centru un profesor de norvegiană care trăieşte o viață confortabilă în Oslo, până când unchiul său din Iran vine într-o vizită neașteptată. Tânărul se simte obligat să ofere cazare pentru două nopți, însă devine curând limpede că unchiul său neobrăzat nu are planuri să se întoarcă acasă.

La proiecţie vor fi prezenţi regizorul Brwa Vahabpour, coproducătoarea română a filmului, Anda Ionescu, şi editorul Cătălin Cristuţiu.

Seria de proiecţii sub cerul liber de la Grădina de Vară se va încheia cu proiecţia aniversară, în versiune restaurată, a filmului francez cult „Ura” („La Haine”, 1995) de Mathieu Kassovitz, premiat pentru regie la Cannes în urmă cu trei decenii. Filmul urmăreşte 24 de ore din viețile a trei tineri din suburbiile franceze, în ziua de după o revoltă violentă.

În rolul principal îl găsim Vincent Cassel, aflat atunci la începutul carierei. Filmul este adus cu sprijinul Institutului Francez din Bucureşti.

Unul dintre filmele spaniole ale anului, thrillerul „Hamburgo” (2025) de Lino Escalera se vede în premieră în România la Ceau, Cinema!, pe marele ecran de la Cinema Timiş, în prezenţa actriţei Ioana Bugarin, care joacă alături de Jaime Lorente.

Cunoscutul actor spaniol interpretează un șofer responsabil cu transportul femeilor care lucrează ca sclave în cluburi de striptease. Ruinat și complet dezorientat, el încearcă să-și facă un viitor lucrând pentru un vechi prieten din tinerețe care administrează mai multe dintre aceste cluburi pentru mafia locală.

Tot la Cinema Timiş va avea loc şi unul dintre evenimentele speciale ale ediţiei, un cineconcert cu marele film polonez mut „Bestia” (1917, regie Aleksander Hertz), care o are cap de afiş pe celebra actriţă Pola Negri.

Filmul are o coloană sonoră originală compusă de Andrei Petrache, iar proiecţia va avea acompaniament muzical live asigurat de Amphitrio (Andrei Petrache – pian, Mike Alex – contrabas, Philip Goron – percuție). Cinceconcertul este organizat în colaborare cu Institutul Polonez din Bucureşti.

În parteneriat cu Centrul Ceh, Ceau, Cinema! aduce unul dintre cele mai de succes filme recente din Cehia, tulburătorul documentar „Nu sunt tot ce-aș vrea să fiu” („I’m Not Everything I Want to Be”, 2024) de Klára Tasovská. Filmul este un (auto)portret hipnotic al artistei cehe Libuše Jarcovjáková, care tratează fotografia cotidianului ca teren al introspecției şi al identității și ca instrument de apropiere și distanțare față de lume. Documentarul a făcut parte din selecţia a numeroase festivaluri, în frunte cu Berlinale, CPH:DOX şi Karlovy Vary.

De asemenea, două dintre cele mai de succes filme româneşti din ultimul an vor fi proiectate la Ceau, Cinema! în variante accesibilizate.

„Anul Nou care n-a fost” (2024) de Bogdan Mureşanu va fi arătat în versiune accesibilizată pentru persoanele cu deficiențe de auz și de văz în cadrul proiectului „Cinema fără bariere”.

Documentarul „Apă şi talpă” (2024) de Mircea Gherase şi Lucian Mircu va avea parte de o proiecţie dedicată în special persoanelor cu deficienţe de vedere, fiind accesibilizat în cadrul unui program derulat de Fundaţia Cartea Călătoare.

Mai multe informaţii pot fi găsite pe ceaucinema.ro, precum şi pe paginile de Facebook şi Instagram ale festivalului.

Abonamentul costă 200 de lei și permite acces la toate filmele, cu rezervarea prealabilă a locului. Biletele individuale costă 25 lei, respectiv 20 lei cu reducere pentru pensionari, elevi și studenți. Proiecțiile din Traian și Kuncz sunt cu acces gratuit.

Ceau, Cinema! este un festival dedicat filmului european, organizat de Asociaţia Pelicula Culturală.

Finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte

Finanţator: Centrul Naţional al Cinematografiei