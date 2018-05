Bogdan Raţa expune la Fundaţia „Calina”

Fundația „Calina” va găzdui joi, 31 mai, la ora 19, vernisajul expoziţiei semnate de artistul plastic Bogdan Raţa, intitulată „Perspective Shift” şi curatoriată de Răzvan Ion Bogdan.

„Rața are un model inovativ și intuitiv de expunere și intervenție publică, oferind posibilitatea unei analize a transformărilor personale, schimbând perspectiva celor care interacționează cu lucrările sale.

Privitorul percepe într-o manieră diferită structura orașului și importanța modului de a privi evoluția. Modul de expunere și conceptul dublează impactul. Expoziția este o răsturnare a experiențelor, regândește și reimaginează procesele hegemonice, poziționând în același timp orașul ca mediu eclectic de schimb și acțiune culturală.

Psihanalitic, percepem realitatea în moduri diferite. Nimeni nu aude sunetele în mod identic. Nimeni nu vede la fel. Percepția ghidează simțurile.

Rața ne confuzează ca într-o transă psihanalitică doar pentru a ne ajuta să pornim reconstrucția. Să interogăm relația eu-supraeu-realitate. Lucrările lui Rața ne determină să ne regândim reacțiile personale în relația cu lucrurile care nu sunt așa cum ni le imaginăm, să schimbăm perspectiva din care privim și să acceptăm existența unor alte posibile moduri de analiză”, subliniază curatorul expoziţiei.

Bogdan Rața este artist și lector al Universității de Vest, Timișoara. A expus în Paris, New York, Liverpool, București, Timișoara și a participat, printre altele, la 4 Moscow Biennale of Contemporary Art, Independents Liverpool Biennale, 55 Venice Biennale and Manifesta 10 Sankt Petersburg.

De curând a fost selectat în Bucharest Biennale 8. Trăiește și lucrează în Timișoara.

Răzvan Ion este curator și teoretician. A fost profesor asociat la University of California, Berkeley, Lisbon University, Central University of New York, University of London, Sofia University şi University of Kiev. A ținut conferințe și prelegeri în cadrul a diferite instituții de artă precum Witte de With (Rotterdam), Kunsthalle (Vienna), Art in General (New York) Calouste Gulbenkian (Lisabona) şi Casa Encedida (Madrid).

A scris articole care au apărut în mai multe volume şi publicaţii şi a editat, la rândul său, reviste şi cărţi, cea mai recentă fiind „Architectural Economy of a Biennial”.

Este profesor la Universitatea din București, unde predă studii curatoriale și gândire critică. Recent a fost numit curator al „Bucharest Biennale 8”, alături de Beral Madra.

Expoziţia lui Bogdan Raţa va rămâne deschisă şi va putea fi vizitată până în 31 iulie.