Benga, din nou Politehnica Timişoara: „Pot să spun şi aşa va rămâne toată viaţa, sunt un polist 100 la sută, iubesc Poli!”

Rămasă fără antrenor după plecarea lui Bogdan Andone, divizionara secundă Politehnica Timişoara a fost preluată de Octavian Benga, care i-a mai pregătit pe fotbaliştii alb-violeţi în perioada 6 noiembrie 2019 – 11 noiembrie 2020.

În vârstă de 42 de ani, cel născut la Reşiţa a fost internaţional de juniori şi a activat ca jucător la Poli Timişoara şi CSM Reşiţa (Divizia A). A renunţat devreme la cariera din teren din cauza unei accidentări grave la genunchi.

Ca antrenor, a activat în centrele juvenile ale cluburilor FC Timişoara şi ACS Poli la diferite grupe de vârstă, a fost secund la Unirea Sânnicolau Mare (L2), Victoria Brăneşti (L2), ACS Poli (promovare în Liga I) şi CS Universitatea Craiova (câştigător al Cupei şi Supercupei României în sezonul 2020-2021).

Din postura de antrenor principal le-a pregătit pe ACS Poli II (promovare în L4), CSM Reşiţa, CSC Ghiroda şi Giarmata Vii (ambele L3), Politehnica Timişoara şi Viitorul Pandurii Târgu Jiu (ambele L2). În primul său mandat pe banca echipei alb-violete, Octavian Benga a înregistrat zece victorii, şapte remize şi doar două înfrângeri în 19 partide oficiale contabilizate.

„Chiar dacă au trecut doi ani, pot să spun şi aşa va rămâne toată viaţa, sunt un polist 100 la sută, iubesc Poli! Din acest punct de vedere am şi acceptat oferta domnului rector, căci prin dânsul am discutat duminică, am fost invitat, vreau să le mulţumesc că s-au gândit la mine. A specificat dânsul, probabil şi datorită performanţelor din trecut, dar aceasta este altă discuţie.

Pot să spun că am fost sunat şi căutat de oameni din fotbal din ţară şi din jurul nostru. Mi s-a sugerat să nu-mi asum acest risc. De a veni la Poli Timişoara într-un moment greu. Pentru că trebuie să recunoaştem şi să fim realişti: este un moment foarte dificil, dar le-am explicat la toţi. Iubesc Poli foarte mult, pot să spun că e a doua mea casă, echipa Politehnicii Timişoara.

Cea mai mare parte din viaţă am petrecut-o sub brandul de Poli. Poli rămâne cel mai mare brand din Banat, trebuie să ştie lumea, am repetat-o şi în mandatul trecut. Este foarte iubită în Banatul de munte şi în Banatul de câmpie sau de pustă, cum spunem noi bănăţenii, căci Banatul e foarte mare.

Chiar din Banatul Sârbesc am fost sunat de românii noştri, bănăţenii noştri, şi am vrut prin această alegere a mea, să arăt că şi în momentele grele trebuie să rişti, să faci sacrificii, să-ţi asumi şi să transmiţi o notă de curaj, căci trebuie să avem curaj de acum încolo. Trebuie să fim foarte inteligenţi, până în iarnă să gândim tot ce facem foarte bine. Atât sportiv, cât şi în jurul echipei.

Aş vrea să fac o comparaţie: să fim un pic arici şi nu iepuri, ca să citez din povestea lui Lev Tolstoi… adică trebuie să fim foarte inteligenţi. Şi sper, prin contribuţia mea, repet, nu va fi uşor, prin dorinţa, pentru că, lucrând la Poli, trebuie să dai totul. Şi asta le-am transmis şi jucătorilor.

Trebuie să avem atitudine, lumea îşi doreşte atitudine, pe lângă pregătirea tactică, trebuie să vadă că cei care lucrează la Poli. Şi în special noi, antrenorii, jucătorii, dăm totul şi oamenii să fie ferm convinşi că eu voi da totul şi voi încerca să salvăm această echipă. Pentru că obiectivul este salvarea de la retrogradare.

Mă simt onorat şi în orice moment m-am simţi onorat când am lucrat sub denumirea de Poli, pentru că am lucrat la toate nivelurile, de la juniori, echipa a doua, secund la prima echipă, antrenor de seniori, şi în orice moment m-am simţit onorat să lucrez pentru Poli”, a declarat Octavian Benga.

„Înainte de a-şi da domnul Bogdan Andone demisia, am avut o discuţie în Consiliul de Administraţie săptămâna trecută şi am convenit să discutăm cu Tavi pentru revenirea sa la echipă, pentru că de fapt a avut cele mai bune performanţe la Politehnica în ultimii zece ani, de când avem echipa în formatul acesta.

Şi, chiar dacă a fost deschiderea (n.r. anului universitar), am avut foarte multe evenimente, l-am sunat pe Tavi, am discutat şi m-am bucurat foarte mult că vine într-un moment nu uşor, e o misiune nu uşoară, dar ne bazăm pe faptul că e polist 1000% şi am şi dorit să avem un antrenor timişorean sau bănăţean, măcar să fie crescut de noi, adică polist. Am agreat mai multe lucruri şi mă bucur că Tavi este aici, e o revenire care cred că bucură pe toţi suporterii noştri”, a spus și Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara.

Întrebat de staff-ul alături de care va lucra la echipă, Octavian Benga a răspuns: „Mişcarea a fost făcută foarte repede şi cred că în 5-10 minute ne-am înţeles. Nu a contat foarte mult partea materială sau anumite situaţii. În perioada următoare vom face şi nişte, nu neapărat schimbări, că nu este dorinţa mea să dau pe cineva afară, că ştiu ce înseamnă să fii şomer şi să ai familie, dar lumea sau unii oameni trebuie să înţeleagă că la fotbal şi mai ales la performanţă, oamenii au foarte mari aşteptări.

Oamenii din jur au nevoie de speranţă şi clubul Poli să se îndrepte. De aceea voi încerca să aduc lângă mine şi câţiva oameni care să mă ajute, care gândesc ca şi mine. Acei oameni, am transmis şi domnului rector, mi-aş dori foarte mult, şi m-a aprobat, ar trebui să fie din Timişoara, chiar din academia noastră, pentru că avem o grămadă de antrenori valoroşi şi în academia noastră şi cred că ar merita şi ei să facă pasul spre echipa mare. Să li se dea o şansă, că dacă noi nu-i ajutăm nu au cum să se manifeste.

Sunt foarte mulţi şi sper ca în perioada următoare să găsim o soluţie. L-aş da exemplu pe Miodrag Todorov, care era fost jucător de-ai mei, în mandatul trecut l-am luat şi preparator fizic, a fost prima lui experienţă la seniori şi, uitaţi, în doi ani de zile a ajuns în staff-ul lui Edi Iordănescu. Deci sunt oameni valoroşi printre noi, chiar în Timişoara, dar trebuie să le întindem şi lor o mână şi să lucrăm împreună”.