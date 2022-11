Bătrân surprins când își căra banii cu roaba după ce a dat lovitura la pariuri sportive (video)

Un om de afaceri american a câștigat 10 milioane de dolari după ce a pariat pe echipa sa favorită, Houston Astros, că va câștiga campionatul național de baseball, conform antena3.ro.

Jim McIngvale, poreclit „Mattress Mack”, este unul dintre cei mai cunoscuți pariori sportivi din SUA. A câștigat o sumă uriașă, la un casino din Las Vega, după ce a pariat 2 milioane de dolari că Houston Astros va câștiga campionatul american de baseball.

Acesta a folosit o roabă pentru a transporta câştigul de la lumizină la avion.

Omul de afaceri a plasat mai multe pariuri de-a lungul anului că Houston Astros va fi campioană în Major League Baseball.

În total, a obținut peste 72 de milioane de dolari, cea mai mare sumă câștigată vreodată la pariurile sportive, după ce Astros au învins Philadelphia Phillies în finala campionatului.

McIngvale a trecut apoi pe la un alt casino ca să ridice un câștig, de 30 de milioane de dolari, după un alt pariu de 3 milioane de dolari, din aceeași serie, plasat în luna mai.

.⁦@MattressMack⁩ got a late night workout in Vegas wheeling out $10 million in cash from ⁦@BetMGM⁩ pic.twitter.com/GzrTUua2UR

— Todd Dewey (@tdewey33) November 11, 2022