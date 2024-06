Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Teren intravilan în Săcălaz.

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 25.06.2024 ora 12.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatie urmatoarelor bunuri imobile, proprietatea a debitorului Cotiugă Cristinel, conform Publicaţiei de vânzare 235-52/29.05.2024,8255/29.05.2024:

• Cota de 39/84 (2613/5628) din TEREN intravilan categorie de folosinta curti constructii,teren pentru platforme gospodaresti, situat in loc. Sacalaz, judet Timis, din suprafata de 5.628 mp, ID Electronic 408855, CF 3350, nr. Cad. Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/1, preţ de pornire licitaţia a IV a -140.908 lei, + TVA 19%

] Informaţii detaliate precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20240603130904_8255.pdf,sau la numărul de telefon 0256200035.