Anunț licitație – vânzare apartament situat în Giroc

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala Executari Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executari Silite Cazuri Speciale Regional Timisoara, organizeaza in data de 08.08.2023, ora 11:00, LICITATIA I (prima licitatie) pentru vanzarea bunului imobil:

Imobil situat în loc. Giroc, str. Bîrzava, nr. 20 C, et. mansardă, ap. 3, jud. Timiș, înscris în CF nr. 400801-C1-U6 Giroc, nr. Cad 400801-C1-U6, reprezentând apartament cu suprafața utilă de 54,34 mp, compus din cameră, bucătărie, hol, cameră și baie, cu 29,62% cote parti comune si 63/306 mp teren in proprietate, preţ de pornire la licitaţia I de 163.535 lei

Licitatia se va desfasura la sediul nostru D.G.E.S.C.S. – Directia Operativa de Executare Silita – Serviciul Executari Silite cazuri Speciale Regional Timisoara din mun. Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 613, jud. Timis.

Pentru informaţii suplimentare (conditii participare, depunere oferta) vă puteţi adresa la numarul de telefon 0256200178.

Anuntul integral se afla postat pe www.anaf.ro, sectiunea Anunturi-valorificari prin licitatie a bunurilor sechestrate- Timisoara Executari silite cazuri speciale.