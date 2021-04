Amenzi uriașe! Un lugojean a plătit 50.000 de lei, alții trei vor fi amendați cu 100.000 de lei

La începutul acestui mandat, primarul Claudiu Buciu îi avertiza pe toți cei care au construit ilegal în Lugoj să intre în legalitate, altfel vor plăti amenzi mari sau chiar se vor trezi cu clădirile demolate. Primul lugojean care a fost deja amendat cu o sumă uriașă are o clădire construită ilegal aproape de centrul orașului. A fost amendat cu 50.000 de lei.

„Țin să vă spun că dăm săptămânal amenzi, celor care construiesc fără autorizație, chiar și în centrul orașului. Amenzile, la început au fost destul de mici, adică de 1.000, 5.000 de lei, dar ultima a fost de 50.000 de lei. Cetățeanul respectiv a venit și a plătit-o, i-am comunicat că are un an de zile să intre în legalitate, de la data la care a plătit amenda. Pentru mulți dintre ei este imposibil să intre în legalitate și vom trece la faza a doua, la demararea de acțiuni în justiție pentru demolarea acestor clădiri. O să mărim și mai mult amenzile. Am identificat trei clădiri uriașe, construite fără autorizație, pentru care o să dăm amenzi de 100.000 de lei, iar acolo unde înainte de a începe construcția au demolat fără autorizație o să mai dăm o amendă de 50.000 de lei pentru că au demolat fără autorizație. Am ajuns la concluzia că fără a-i penaliza pe cei care încalcă legea, pentru că așa le-a fost permis timp de 12 ani, nu o să rezolvăm nimic”, a spus Buciu.

Primarul Lugojului a avertizat că nu va scăpa niciunul dintre cei care au construit ilegal. Buciu spune că toate acțiunile Primăriei vor fi duse până la capăt, chiar dacă asta înseamnă demolarea clădirilor.

