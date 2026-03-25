Altercație în zona periurbană a Timișoarei, polițiștii au întocmit dosar penal

La data de 24 martie 2026, polițiștii Secției 1 Rurale Ghiroda au fost sesizați, prin plângere, de către un bărbat în vârstă de 41 de ani, cu privire la faptul că, în aceeași zi, în jurul orei 16:115, ar fi fost agresat fizic de către un alt bărbat.

Din cercetările efectuate a rezultat că incidentul s-ar fi produs în curtea unei societăți comerciale din comuna Giarmata, unde persoana vătămată ar fi fost lovită cu pumnii și picioarele de către un alt bărbat, de 49 de ani, a transmis IPJ Timiş.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, iar în urma probatoriului administrat, față de bărbatul de 49 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în arestul poliției.

CITEȘTE ȘI: Vineri se deschide Târgul de Paște Timișoara. Programul complet al evenimentelor

