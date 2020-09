Alin Vîșcu, candidatul Pro România pentru Primăria Giroc: ”La Giroc și Chișoda sunt încă multe de făcut!” (P)

Cine sunteți dvs domnule Vîșcu și de ce candidați la funcția de primar al comunei Giroc?

Sunt doar unul dintre locuitorii acestei frumoase localități, m-am născut și am copilărit aici, am rămas cu familia acasă – pentru mine acasă înseamnă Girocul și Chișoda copilăriei. Cunosc foarte bine oamenii și problemele de aici și cred că Girocul are nevoie de o schimbare în administrație, de implicarea celor tineri care să îmbine entuziasmul cu maturitatea și să ofere locuitorilor toate avantajele civilizației moderne.

În ce constă această schimbare de care vorbiți și cu cine vreți să o realizați?

Sunt multe lucruri care ar trebui schimbate sau așezate pe un drum corect. Mie nu mi se pare corect față de locuitori să beneficiem de apă potabilă și să nu o putem folosi pentru că are presiune scăzută, nu mi se pare corect față de cetățeni să avem baze sportive construite din bani publici, închise cu lacătul și oamenii să nu le poată folosi, nu mi se pare corect să nu avem un lăcaș cultural atât în Giroc cât și în Chișoda, nu mi se pare corect să nu existe un Plan Urbanistic General pentru dezvoltarea localității și mai sunt încă multe astfel de probeleme. La fel pot spune că trebuie acordată mai multă atenție și trebuie privită cu seriozitate problema persoanelor cu nevoi speciale. Ei sunt părinții sau bunicii noștri. Ar fi multe astfel de lucruri de punctat și o paletă mai largă de probleme, dar și de soluții ce se regăsesc în programul cu care ne prezentăm în fața electoratului. Vreau să menționez că Programul pe care îl prezentăm electoratului este un program viabil, un plan de acțiune pe fiecare domeniu și care va aduce categoric o schimbare în bine pentru viața locuitorilor de aici.

Aplicarea programului o vom realiza într-o echipă de consileri locali care îmbină experiența cu maturitatea, o echipă cu oameni ai locului care au dovedit că știu, au forță și vor face ceva pentru comunitatea în care trăiesc. Noi punem un accent mare pe munca în echipă și mai mult decât atât, în programul nostru avem chiar și un obiectiv prin care vom capacita, la actul de decizie administrativă, pe oricare dintre locuitorii care doresc să se implice.

Faceți parte dintr-o formațiune politică, vă supuneți oarecum rigorilor politice, dar nu ați avut până în prezent dispute. Cum se explică aceasta într-o campanie electorală tensionată la Giroc?

Da, fac parte din Pro România, iar deviza noastră este să facem mai multă administrație și mai puțină politică. Noi n-am intrat și nu vom intra în dispute politice și vă spun deschis că politica noastră este aceea de a susține orice proiect care este în interesul locuitorilor din Chișoda sau Giroc. La alegerile locale se votează într-o mare măsură oamenii locului și poate într-o mai mică măsură partidul. Noi avem o echipă de oameni ai locului, profesioniști și cu dorința de a schimba lucrurile în bine și cred că ei vor fi votați în primul rând. Să știți că același lucru se regăsește și la nivel județean, unde candidatul Pro Romania la președinția CJT, domnul Adrian Pau, are în jurul lui o echipă de profesioniști împreună cu care vom colabora.

Care sunt sursele de finanțare pentru realizarea proiectelor din programul dumneavoastră?

Proiectele prioritare propuse de echipa noastră sunt proiecte care vizează problemele de zi cu zi ale comunității, probleme care nu presupun cheltuirea unor sume considerabile de bani din bugetul local. Raportat la bugetul local, noi apreciem că gestionarea corectă și transparentă a acestor bani va face posibilă realizarea mai multor proiecte pentru comunitate decât în trecut. În plus, accesarea fondurilor europene constituie o sursă importantă de bani pentru realizarea proiectelor de mare amploare pe care noi dorim să le realizăm.

Care este mesajul dumneavoastra pentru locuitorii din Giroc, altul decat programul electoral?

Cred că vremea îndemnurilor ieftine și a promisiunilor deșarte a trecut demult, noi nu promitem decât ceea ce putem sigur realiza și nu vreau să spun concetățenilor mei, votați-mă pe mine că va curge lapte și miere. Eu vreau să-i invit pe toți concetățenii mei din Giroc și Chișoda, să vină alături de noi, să schimbăm împreună în bine fața localității și bunul Dumnezeu să dea sănătate și gândul bun fiecăruia dintre noi.

Comandat de Partidul Pro România – Organizația Timiș. Tipărit de SC TIMPRESS SA SRL. CMF: 21200010.