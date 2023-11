Afaceri bizare cu bani publici la o primărie din județul Timiș

Toamna trecută s-au numărat bobocii la Sânnicolau Mare: o echipă de inspectori ai Camerei de Conturi Timiș a efectuat, în perioada 1 septembrie – 21 octombrie 2015, un audit financiar la primăria din cel mai vestic oraș al țării. Auditorii n-au făcut degeaba drumul până la Sânnicolau Mare, ei găsind o grămadă de nereguli financiare în fieful primarului Dănuț Groza, așa cum rezultă și din procesul-verbal de constatare întocmit la finalul controlului.

Afaceri la indigo pe bani publici: primarul – cu cumnata, viceprimarul – cu concubina

Nu știm alții cum sunt, vorba lu’ Creangă, dar noi considerăm că, dintre toate bubele unei administrații, conflictele de interese și contractele cu dedicație sunt cele care trebuie date în vileag cât mai rapid. Drept pentru care începem prin a vă prezenta un caz de manual descoperit de auditorii Curții de Conturi la Sânnicolau Mare, având ca protagoniste două firme de casă – în cel mai pur sens al cuvântului – ale primăriei sânmicloșene.

Auditorii Camerei de Conturi Timiş au descoperit o parte din neregulile săvârşite de administraţia sânmicloşeană

Cităm din procesul-verbal întocmit de echipa de audit: “Entitatea a achiziționat produsele pentru protocol în perioada septembrie 2012 – decembrie 2014 de la două societăți comerciale și anume SC Brandon Team SRL și SC Ietfasa SRL”.

Din verificările inspectorilor Curții de Conturi, a reieșit că prima firmă, Brandon Team, este administrată de… cumnata primarului Dănuț Groza, Carmen Violeta Jura Stoia, în timp ce patronii celei de-a doua societăți comerciale, Ietfasa, sunt Claudiu Sebastian Joldiș și sora sa, Cristina Adriana Joldiș, nimeni alta decât partenera de viață a… viceprimarului Radu Asaftei, cei doi formând un cuplu și fiind părinții a doi copii, chiar dacă nu sunt căsătoriți.

Așadar, un dublu conflict de interese, cei doi edili încălcând cu grație prevederile Legii 393/2004 privind statutul aleșilor locali, care, la art. 75, stipulează: ”Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea genera un beneficiu sau un dezavantaj pentru: a) propria persoană; soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv (n.r. – cazul primarului Dănuț Groza și al cumnatei sale, afin de gradul doi); b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia (n.r. – cazul viceprimarului Radu Asaftei și al Cristinei Adriana Joldiș, cu care are exact o relație de angajament)”.

Are balta pește: aproape trei miliarde de lei vechi plătite firmelor de familie

Dacă tot a luat la puricat contractele primăriei, echipa de audit s-a pus să și calculeze valoarea cumulată a plăților nelegale făcute de aceasta către cele două firme de casă: 227.502 lei în perioada septembrie 2012 – decembrie 2014! Adică o “bagatelă” de două miliarde și vreo trei sute de milioane de lei vechi, sumă care a intrat în conturile a două ființe dragi din viața primarului și viceprimarului de Sânnicolau Mare… Vă dau lacrimile de emoție, când vă dați seama cât țin cei doi edili la cei apropiați lor, nu-i așa?

Aceleași două firme de casă au mai făcut afaceri și cu clubul sportiv al primăriei, Unirea Sânnicolau Mare, în același interval auditat, septembrie 2012 – decembrie 2014, banii publici care au intrat în conturi private fiind, de această dată, mai puțini, “doar” o jumătate de miliard de lei vechi, 52.615 lei mai exact.

Legi ignorate

Luați la întrebări de echipa de audit, primarul Dănuț Groza și viceprimarul Radu Asaftei l-au luat pe “nu știu” în brațe, oferind un răspuns la indigo: ”Nu am cunoscut prevederile legale stipulate în Legea nr. 393/2004, ci am luat în considerare Legea nr. 161/2003, care prevede starea de incompatibilitate până la gradul I de rudenie, fapt pentru care nu am procedat la reactualizarea declarației de interese. Vom lua măsuri de stabilire și recuperare a beneficiilor și foloaselor nerealizate”.

Din păcate pentru cei doi „siamezi”, scuza lor nu prea ţine, fiindcă legea invocată de ei, 161/2003, care cuprinde reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, trebuie interpretată şi prin prisma legii ulterioare, 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, mult mai detaliată şi mai bogată în precizări, aşa cum, de altfel, reiese şi din procesul-verbal întocmit de auditorii Curţii de Conturi. Ca să nu mai spunem că, dincolo de aspectul administrativ al conflictului de interese, există şi infracţiunea cu aceeaşi denumire prevăzută în Codul penal…

O administrație „generoasă”

Conștient că niscaiva facilități acordate din burtă – pardon, din bugetul public – sânmicloșenilor, în fond, foști și viitori votanți, n-au cum să strice, primarul Dănuț Groza a pus, în dese rânduri, microbuzul și autocarul municipalității, gratis, la dispoziția diverșilor doritori: “Deși au fost stabilite tarife de închiriere conform HCL nr. 6/27.01.2011 și HCL nr. 98/26.06.2013, atât pentru autocar cât și pentru microbuz, entitatea nu a încasat în toate cazurile contravaloarea închirierii acestora pentru beneficiarii transportului, fapt ce rezultă din <Situația deplasărilor cu autocarul cu nr. de înmatriculare TM 03 PSM> și <Situația deplasărilor cu microbuzul cu nr. de înmatriculare TM 10 FWF>”.

Suma care trebuia să ajungă în conturile primăriei, dar pe care instituția respectivă a “uitat” să o mai ceară vreodată beneficiarilor transporturilor este de 268.263 lei, asta doar pe perioada iulie 2012 – august 2015. Așadar o pomană babană, de peste două miliarde și jumătate de de lei vechi, sumă pe care, și de această dată, primarul Dănuț Groza promite că o va recupera: “Vom lua măsuri de reglementare a situației veniturilor neîncasate în vederea reîntregirii bugetului local”.

Tot turcu’ plătește…

Să mergem mai departe… Echipa de audit a constatat că edilul Dănuț Groza nu face cadouri doar sânmicloșenilor de rând, ci și angajaților primăriei, care, în primăvara lui 2014, au vizitat… Belgradul pe banii instituției:

Costul carburantului folosit de microbuzul primăriei în interese private este acoperit tot din bugetul local

„În data de 07.03.2014 a fost efectuată deplasarea la Belgrad pentru un număr de 50 de persoane, fără a fi justificată necesitatea acestei cheltuieli. Totodată, s-a constatat că acțiunea respectivă nu a fost cuprinsă în Agenda culturală pe anul 2014”. Concluzia trasă de auditori: „prejudicierea bugetului entității verificate cu suma de 8.280 lei (din care paguba în suma de 6.000 lei şi beneficii nerealizate în sumă de 2.280 lei) ce reprezintă plăţi efectuate din bugetul local, care nu sunt în interesul entității auditate”.

Din nou, persoanele de decizie sunt chestionate de inspectorii Curții de Conturi, primarul Dănuț Groza explicând ce-i cu excursia respectivă: „Această excursie a fost organizată pentru salariații instituției, plata făcându-se din creditele bugetare prevăzute la pct. 8 <Mesagerii Primăverii>, din Agenda Culturală – 2014. Vom lua măsuri de recuperare a pagubei și a beneficiilor nerealizate până la încasarea integrală a acestora”.

Cam confuz răspunsul edilului, din care reiese că acțiunea respectivă ar fi fost prevăzută în Agenda Culturală din 2014, doar că, în acest caz, nu s-ar mai putea vorbi despre o pagubă?!

Noroc că vine și explicația Rozaliei Czene (referent cu atribuții de conducere a evidenței contabile), care face lumină: „Întrucât nu s-a mai realizat acțiunea de la pct. 8, <Mesagerii Primăverii> din Agenda Culturală – 2014, creditele alocate au fost utilizate pentru excursia salariaților instituției”.

Acum totul e clar: din diverse motive, „Mesagerii Primăverii” au ieșit din schemă, așa că, dacă tot erau banii ăia prevăzuți a fi cheltuiți, primarul s-a gândit că n-ar fi rău să vadă funcționarii primăriei Belgradul pe banii statului. Mișto strategie de fidelizare a angajaților…

Facturi telefonice ale unor terți, plătite din bani publici

N-a fost nevoie de documente justificative nici într-o altă situație relevată de echipa de audit, care a constatat că Primăria Sânnicolau Mare a plătit peste o sută de milioane de lei vechi pentru convorbirile telefonice ale unor persoane care nu sunt angajate la această instituție. Patru cartele telefonice au fost dăruite de primărie unor terțe persoane, care au vorbit bine-merci la mobil, iar facturile au fost achitate prompt de administrația sânmicloșeană.

O nouă explicație și o nouă promisiune din partea primarului Dănuț Groza: ”Telefoanele celor patru persoane au fost date considerând că sunt colaboratori ai primăriei. Vom lua măsuri de recuperare a pagubei și a beneficiilor nerealizate până la încasarea integrală a acestora”.

Primăria, comerciant en-gros

Am lăsat pentru final cireașa – pardon, caisa – de pe tort: achiziționarea de către Primăria Sânnicolau Mare, în 2013 și în 2014, a câte o tonă de… caise de la o firmă din Periam! Mai precis, în 19 iulie 2013 a fost plătită suma de 2.180 lei pentru 1.090 kilograme de caise, iar în 4 iulie 2014 a fost achitată suma de 2.455 lei pentru 990 de kilograme de caise, ambele fiind considerate de Curtea de Conturi drept „plăţi efectuate din bugetul local, care nu sunt în interesul entității auditate”.

Dănuţ Groza, edilul-şef din Sânnicolau Mare

În vara anului trecut, când ineditul comerț făcut de primăria sânmicloșeană a cunoscut o binemeritată mediatizare, edilul-șef Dănuț Groza avea o explicație mai mult decât amuzantă, declarând că a decis ca instituția să cumpere caise și să facă… țuică din ele, pentru protocolul organizat cu ocazia sosirii unor oaspeți importanți sau pentru a face cadouri lichide atunci când, la rândul lor, edilii din Sânnicolau Mare întreprind vizite oficiale în străinătate. Gospodar om, primarul din Sânnicolau Mare…

Din păcate, peste doar câteva luni, Dănuț Groza a prezentat un punct de vedere mult mai sec echipei de audit: „Am achiziționat caisele, necunoscând că această achiziție nu intră în obiectul de activitate al instituției. Vom lua măsuri de recuperare a pagubei și a beneficiilor nerealizate până la încasarea integrală a acestora”.

Cam multe lucruri nu știe primarul din Sânnicolau Mare, aflat, totuși, la finalul celui de-al doilea mandat: nici că, din postura de ales local, n-are voie să facă afaceri cu cumnata, nici că nu poate achita facturi telefonice după cum îl taie capul, nici că – incredibil, dar adevărat – în fișa postului nu-i intră cumpărarea de caise…

Contactat telefonic, primarul Dănuţ Groza ne-a declarat că toate măsurile dispuse de echipa de audit a Camerei de Conturi Timiş au fost implementate de entitatea pe care o conduce.