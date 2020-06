Accident grav în vestul țării, produs în această dimineață, soldat cu două victime

In aceasta dimineata, la Armenis, zona Piatra Scrisa, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme. Din primele informatii primite, accidentul s-ar fi soldat cu 2 victime. La fata locului s-au deplasat 3 echipaje ale pompierilor militari din Caransebes cu 3 autospeciale: SMURD, descarcerare si stingere, precum si echipaje SAJ si IPJ. Sosite la locul accidentului, fortele de interventie au constatat ca in cele 2 autoturisme se aflau 7 persoane, din care 4 adulti. Unul dintre soferi a fost descarcerat. In accident au fost implicati si 3 minori din care 2, dupa o prima evaluare, nu pareau a fi raniti, dar erau foarte speriati. Cel de-al treilea minor prezenta traumatisme la cap. Acestia au fost transportati de un echipaj SAJ la Spitalul Municipal Caransebes pentru mai multe investigatii. Doua persoane – una inconstienta si alta constienta dar necooperanta, au fost preluate de un echipaj SAJ si unul SMURD, iar celelalte 3 victime constiente si cooperante, au fost preluate de echipaje SAJ si transportate de asemenea la spitalul din Caransebes.