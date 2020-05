Accident cu trei victime și două mașini în vestul țării

Trei persoane au fost rănite după ce mașinile în care se aflau au fost implicate într-un accident pe DN 7, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Arad.

Evenimentul rutier a avut loc între Pecica și Nădlac, în apropierea drumului care duce spre Pereg.

Potrivit reprezentanților ISU, una dintre victime a fost prinsă inițial între fiarele contorsionate ale mașinii, dar a fost scoasă și predată echipajelor medicale, alături de ceilalți doi răniți.