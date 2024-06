A fost inaugurat unul dintre cele mai spectaculoase și mai lungi trasee turistice de Via Ferrata (video)

A fost inaugurat unul dintre cele mai spectaculoase și mai lungi trasee turistice de Via Ferrata

A fost inaugurat cel mai lung traseu de Via Ferrata din județul Bihor. Traseul turistic de Via Ferrata este amenajat pe versantul drept din Cheile Lazurilor, din destinația turistică Pădurea Craiului, în comuna Roșia (județul Bihor).

Traseul de Via Ferrata Cheile Lazurilor, cel de-al 10-lea astfel de obiectiv din județul Bihor, are o lungime totală de 350 m și este compus din 285 m de traseu pentru cățărare, podul peste pârâu și o porțiune denumită „linia vieții”. Traseul este încadrat în clasa de dificultate B și cuprinde două sectoare distincte: sectorul 1-6 și sectorul 7*, transmite Consiliul Județean Bihor.

„Este unul dintre cele mai spectaculoase trasee, atât prin lungime, cât și prin amplitudine, prin peisajul care este dezvăluit de punctele de belvedere și, dacă ai norocul, poți fi vizitat atunci când faci traseul de acvilele care își au cuibul pe Cheile Lazurilor. Traseul este conectat printr-un circuit turistic cu punct albastru cu celelalte obiective”, a precizat Viorel Lascu, speolog.

„Prin deschiderea acestui nou traseu de Via Ferrata, comuna noastră mai are un obiectiv turistic prin care punem în valoare frumusețile zonei. Comuna Roșia are obiective turistice precum Peștera cu Cristale, încă un traseu de via ferrata și mai multe trasee semnalizate de drumeție. În cursul anului trecut am avut peste 100.000 de vizitatori”, a precizat Remus Moțiu, primarul comunei Roșia.

Proiectul a fost realizat de Agenția de Management al Destinației Bihor (AMD Bihor), instituție din subordinea Consiliului Județean Bihor, cu sprijinul Primăriei Roșia și al Serviciului Județean Salvamont Salvaspeo Bihor.

Valoarea totală a investiției a fost de 237.659 lei, cu TVA, din bugetul propriu al AMD Bihor.

Acesta este al doilea traseu de Via Ferrata realizat de AMD Bihor în Pădurea Craiului. Primul a fost amenajat în Cheile Cuţilor, din comuna Roşia, pe o lungime de 270 de metri, cel mai spectaculos tronson fiind un pod indian de 33 de metri lungime, suspendat la o înălțime de 35 de metri, deasupra Văii Cuţilor.

Turiștii pasionați de aventură care vin în județul Bihor au la ora actuală posibilitatea să se cațere pe 10 trasee de Via Ferrata cu grade de dificultate diferite:

în zona Roșia 3 trasee (Cheile Lazurilor – grad de dificultate B, Cheile Cuților – grad de dificultate B/C și Valea Dâlbii – grad de dificultate B);

în Vadu Crișului 2 trasee (Peretele Zânelor – grad de dificultate B și Casa Zmeului – grad de dificultate C);

în Șuncuiuș 4 trasee amenajate de un club privat (Valea Hodoaba, Grota cu Hamace – grad de dificultate B, Podul Indian – grad de dificultate C/D, La Pendul – grad de dificultate B și Piticot – grad de dificultate A/B);

În Vârtop un traseu (Pietrele Negre – grad de dificultate B).

* Sectorul 1 – 6: Se traversează podul suspendat (S1), cu o lungime de 15 m, se parcurge apoi o verticală de 13 m, un plan înclinat de 30 m (S2) și alți 20 m pe brâna din fața Peșterii Roșii (S3). Nu părăsiți „linia vieții” pentru a vizita peștera! Din S3 urmează o pantă descendentă de 40 m, la capătul căreia aveți opțiunea de ieșire din traseu și revenire la locul de plecare, prin traversarea râului (Interzis la ape mari!).

În continuarea traseului, urmează o verticală ascendentă de 15 m, apoi o brână ascendentă de 52 m până la Peștera Suspendată, vizitabilă pe o distanță de 10 m. Sectorul 5 începe cu un plan înclinat, lung de 26 m, puternic ascendent și continuă cu o urcare de 36 m ce duce la Sectorul 6.

De pe S6 avem două opțiuni: de ieșire în traseul turistic marcat cu punct albastru, pentru a ajunge la panorama de pe Stanu Osiel și în parcarea de pe DC 219; de continuare, parcurgând o distanță de 65 m spre sectorul S7, pe ruta indicată și amenajată cu linia vieții.

Sectorul 7 (S7): Distanța de 65 m dintre S6 și S7 se face urcând pe brâne înguste, printre blocuri mari de piatră și fagi maiestuoși, până la verticala de 28 m, care ne scoate în câmpul de lapiezuri dezvoltat pe abruptul Stanu Osiel (punct de belvedere).

Acces traseu: Sectorul 1-6: de la Păstrăvăria Lazuri, pe drumul ce însoțește râul, până la Podul Suspendat de la baraj; Sectorul 7: de pe drumul comunal DC 219, de la panoul de parcare, urmând marcajul turistic punct albastru, spre Stanu Osiel.

Sursa foto: Consiliul Județean Bihor