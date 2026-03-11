Vaporaşele revin pe Bega, la Timişoara

Societatea de Transport Public Timișoara informează că transportul public pe apă pe canalul navigabil Bega va fi reluat începând cu data de 1 aprilie.

În 28 martie, vaporașele vor fi lansate la apă, iar în perioada 28 – 31 martie vor fi efectuate probe funcționale și verificări tehnice, astfel încât reluarea curselor să se desfășoare în cele mai bune condiții.

Detalii pentru călători:

• orar și trasee: graficele de circulație și stațiile deservite vor fi disponibile în curând pe site-ul oficial http://www.stpt.ro, dar și în stațiile unde opresc vaporașele;

• plată: călătoria se poate achita cu cardul bancar prin POS sau în numerar, la urcarea în ambarcațiuni. Tariful rămâne neschimbat: 5 lei pentru o călătorie. De asemenea, vaporașele pot fi utilizate și în baza abonamentului general STPT sau a legitimației de o zi.

CITEŞTE ŞI: Donație internațională de excepție pentru Muzeul Național de Artă Timișoara din partea International Academic Projects

„Transportul public pe apă reprezintă o alternativă plăcută și eficientă de deplasare prin oraș, dar și o modalitate de a descoperi Timișoara dintr-o perspectivă diferită, pe canalul Bega.” – STPT.