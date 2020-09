Valorile turistice ale Timișului, accesibile în mod virtual

În premieră, orice persoană, de oriunde din lume, locuitori ai Timișoarei sau turiștii care vizitează orașul pot descoperi detalii și elemente unice din interiorul unor obiective turistice importante ale județului Timiș prin intermediul a trei tururi virtuale.

Asociația pentru Promovarea Turismului în județul Timiș a realizat proiectele și a achiziționat și primii ochelari virtuali, disponibili în infocentrul turistic Bastionul Theresia TimisINFO din cadrul Compartimentului de Promovare al CJT. Aceștia sunt la dispoziția tuturor celor interesați să afle detalii ale celor mai frumoase locuri naturale din Țara Făgetului, ale Bisericilor de lemn din regiune sau ale celor șase muzee din orașul Jimbolia. Tururile virtuale pot fi accesate și pe site-ul Discover Timiș.

Biserici de lemn din Banat

Arc360 este un proiect de promovare a Bisericilor de lemn din zona Banatului, fiind în același timp și un demers de conștientizare a situației în care se află acestea. Greu accesibile, izolate, de multe ori încuiate, bisericile de lemn din zona Banatului, altădată loc viu și activ al comunităților ce le deservea, astăzi sunt abandonate, uitate sau ignorate. Arc360 își propune o reactivare a acestora, în mediul virtual, făcând posibilă vizitarea acestora cu ajutorul tehnologiei. Amprentă a culturii şi civilizaţiei populare tradiţionale româneşti, bisericile de lemn din Banat formează un patrimoniu valoros, de suflet, conştiinţă şi identitate. Aceste construcţii de lemn poartă povestea a sute de ani înglobată în răşina lor, povestea comunităţilor construite în jurul lor din timpuri străvechi şi până în zilele noastre. Fiecare bucată de lemn păstrată are o poveste proprie pe care o dezvăluie celui care ştie să privescă, ca caute şi să asculte. Privite unitar ele reprezintă o singură poveste, avănd trăsături comune din punct de vedere al construcţiei, al materialului folosit şi al arhitecturii. Însă în particular, pe măsură ce ne apropiem de fiecare, ele dezvăluie povestea locului şi a oamenilor locului. Sunt accesibile în turul virtual: paraclisul Mănăstirii „Sf. Iosif cel Nou” din Partoș, bisericile de lemn din Bulza, Crivobara, Dragomirești, Hezeriș, Cebza, Coșevița, Homojdia, Nemeșești, Groși, Dobrești, Dubești, Lucareț, Zolt, Jupânești, Povergina, Bătești, Căpăt, Românești, Curtea, Margina, Pietroasa, Poieni, Crivina de Sus, Biserica „Sfântul Dimitrie” din Hodoș, acum în incinta Mitropoliei Banatului, și Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Topla, acum în incinta Muzeul Satului Bănățean. Fiecare biserică are povestea ei, relatată celor care doresc să participe la acest tur virtual.

Ţara Făgetului – Frumuseţi naturale

Cel de-al doilea tur virtual ne propune o incursiune în Țara Făgetului, urmărind mai multe puncte de interes: Cascada Şopot din comuna Pietroasa, Peştera cu Apă din Româneşti, șoseaua Transluncani de la Tomeşti, Lacul Surduc din Surducu Mic, Cascada Cornet din Nădrag, Cetatea Jdioara și Vârful Padeş din Munţii Poiana Ruscă. Fiecare destinație este descrisă și sunt oferite informații inclusiv despre căile de acces.

Jimbolia, oraşul celor șase muzee

Al treilea tur virtual propus de APDT Timiș în această primă fază a proiectului este prin Jimbolia, orașul celor șase muzee. Doritorii găsesc aici o serie de spații care merită toată atenția, fiecare descriind câte o filă de istorie nu doar a comunității locale, ci și a întregii zone a Banatului. Ni se propun ca obiective de vizitat: Muzeul Căilor Ferate, Muzeul Pompierilor „Florian”, Muzeul „Stefan Jäger”, Muzeul Presei „Sever Bocu”, Casa memorială „Petre Stoica”, Casa memorială „Dr. Karl Diel”.