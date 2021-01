Un manager de spital din Timiș acuză: “Această campanie de vaccinare este prost gândită și prost gestionată!”

Așa cum vă relatam în articolul “La un spital din Timiș se invocă bunul-simț pentru a se face vaccinări ilegale”, în urma informației primite de la un cititor, duminică dimineață, am sunat-o pe asistenta medicală care a contactat telefonic circa 40 de persoane programate pentru vaccinare, comunicându-le să nu mai vină la Deta, pentru că au sosit mai puține doze de vaccin.

După cum am arătat în articol, explicația servită oamenilor întorși din drum, dar și nouă, a fost o minciună, nu era vorba despre nici o eroare de aprovizionare cu vaccinuri, ci despre acceptarea la vaccinare, la Spitalul Deta, fără nici o bază legală, a câtorva zeci de persoane care nu se programaseră în prealabil pe platforma de vaccinare.

Aflând despre telefonul dat de noi asistentei medicale, managerul Spitalului Orășenesc Deta, doctorița Codruța Bungău, ne-a contactat, duminică la prânz, ca să ne lămurească cum stau lucrurile. Deoarece precizările făcute de dumneaei vizau, în mare parte, alte aspecte decât chestiunea abordată punctual de către noi, nu am inserat aceste declarații în articolul menționat, dar i-am promis doamnei manager că vom prezenta nemulțumirile dânsei în următorul articol. Ne ținem de cuvânt.

Oficial – un singur flux de vaccinare, în realitate – trei fluxuri

Doctorița Codruța Bungău acuză faptul că la spitalul pe care-l conduce a fost prevăzut oficial un singur flux de vaccinare, dar în platformă unitatea apare cu trei fluxuri:

“Spitalul Deta a fost autorizat de DSP cu un singur flux de vaccinare, așa am și pregătit, așa am și ofertat, un singur flux de vaccinare. Printr-o eroare a platformei, la Spitalul Deta figurăm cu trei fluxuri de vaccinare și ca urmare avem planificați oameni pentru trei fluxuri de vaccinare. În condițiile în care eu acolo am spațiu, personal și logistică pentru un singur flux! Repet: printr-o eroare a acestui comitet, sau cum se cheamă el, și a platformei de vaccinare! Am atras atenția comitetului local privitor la această problemă, că nu am nici spațiu suficient, nici personal ca să deserves trei fluxuri, și nu s-a întâmplat nimic.

În mod normal, corectarea erorilor ar trebui să se facă din platformă și de către comitet, noi nu putem corecta în platformă, să scoatem pacienți care sunt deja programați, nu avem această autoritate. Cu toate acestea, noi, la Spitalul Deta, ne-am străduit să facem toți pacienții care au fost programați, adică cu personal care ar trebui să lucreze opt are, acel personal stă de la 8 dimineața până la 8 seara, am suplimentat personalul prin forțe proprii, așa cum am putut, ca să putem onora toate cererile”.

La Deta vin să se vaccineze și oameni din București și Prahova

De asemenea, managerul spitalului din Deta se declară revoltată de lipsa teritorializării: “Din punctul meu de vedere, această campanie de vaccinare este prost gândită și prost gestionată din start. Nu există acea teritorializare, adică în momentul în care aloci de la nivel național județului Timiș, să zic, 1.000 de doze, atunci acele 1.000 de doze ar trebui să revină cetățenilor din județul Timiș! Noi, în momentul actual, vaccinăm persoane din Prahova, din Mehedinți, din București și așa mai departe!

Și astăzi au fost două-trei persoane din București, pentru că platforma e națională și oamenii vin unde prind loc. Deci nu există teritorializare a vaccinării, nu există implicare a medicilor de familie. Accesul pacienților cronici cu vârsta peste 65 de ani este sever restricționat, pentru că ei nu au acces la platformă, nu știu să folosească platforma, medicii de familie nu vor să îi înscrie, iar asistentele sociale din primărie nu fac chestia asta…

Deci, după părerea mea, această campanie trebuia teritorializată, trebuia să fie implicați medicii de familie pentru persoanele cronice și făcută pe bază de liste, adică personalul critic, care este pe listă, să fie arondat unui centru de vaccinare. În momentul actual este o dezordine totală”.

“Eu sunt cel mai mic spital din județ, dar sunt pe locul doi ca număr de vaccinări”

Încă un aspect prezentat de doamna Bungău: “Eu sunt cel mai mic spital din județ și, dacă vă uitați pe statistica vaccinărilor făcute până în prezent, dacă nu sunt pe locul unu, sunt pe locul doi, ca număr de vaccinuri administrate până în prezent în județul Timiș. Repet: sunt cel mai mic spital din județul Timiș, dar am depășit Spitalul Județean, Spitalul CFR și altele mai cu renume decât noi (…)

Din Timișoara sunt foarte mulți vaccinați și nu cred că acest lucru este normal. Ar fi trebuit să fie prioritizați oamenii din Deta care se încadrează în categoriile stabilite. Vi se pare normal ca în toată această zonă de sud-vest a județului, practic de la Pădureni, Ciacova, Liebling, Gătaia, Jamu Mare până la Foeni, tot acest areal să vină la spitalul din Deta? Primăria Deta n-a făcut nimic, s-a spălat pe mâini, n-a făcut nici o locație de vaccinare.

Uite, Jimbolia și-a făcut locații de vaccinare la casa de cultură sau la sala de sport. Noi am organizat doar la spital. Noi nu zicem că nu facem, facem cu drag, dar să fie un pic mai altfel organizarea și să nu ni se dea nouă o treime din județ, pentru că noi suntem cel mai mic spital din județ, noi avem 63 de paturi, nu 4.000 cât are Județeanul sau sute, câte au ceilalți. Deci noi nu avem spațiu, nu avem personal să facem o asemenea campanie de vaccinare”.

Într-adevăr, pe pagina de Facebook a Instituției Prefectului Județul Timiș, sunt postate statisticile vaccinărilor făcute în întregul județ, iar din acestea rezultă că, pe durata a cinci zile, între 20 și 24 ianuarie inclusiv, spitalul din Deta, cu un total de 740 de vaccinări, se află pe locul doi, după Spitalul CFR (766), dar înaintea spitalelor (toate mai mari) din Sânnicolau Mare (599), Lugoj (475; e adevărat, în municipiul timișean s-au făcut alte 470 de vaccinări în Sala Sporturilor, dar aici luăm în calcul vaccinările făcute exclusiv la spital), Făget (217; aici nu apare că s-au făcut vaccinări în zilele de sâmbătă și duminică), Spitalul Militar (83). De asemenea, n-am luat în calcul nici centrul de vaccinare de la Iulius Mall, care a raportat însă un număr de vaccinări aproape egal cu spitalul din Deta (743).

Cum vor fi plătite orele suplimentare?

În sfârșit, o altă nemulțumire a managerului Codruța Bungău vizează modalitatea în care își va plăti personalul din subordine, chemat să facă ore suplimentare:

“Încă o chestiune: nici în momentul actual nu există o reglementare privind modalitatea de plată a acestor persoane care vaccinează. În momentul actual, personalul meu face ore suplimentare, iar conform Codului muncii, eu nu știu cum am să le plătesc. Pe mine mă obligă comitetul să lucrez de la 8 dimineața la 8 seara. Eu am pus la dispoziție un punct de vaccinare cu un flux. Un flux înseamnă 60 de persoane arondate, iar noi în fiecare zi avem peste 180! Așa lucrăm, noi avem aviz pentru un flux și lucrăm pentru trei fluxuri!

Am atras atenția comitetului județean de coordonare privitor la acest aspect, am atras atenția DSP-ului, am făcut hârtie și către DSP, și către comitet, și către primărie, eu am suplimentat personalul, dar nu este în regulă! Cel mai mic spital din județ să fie pe locul 1 sau maximum 2 la numărul de vaccinuri administrate în județ!”.

Un mesaj interpretat după ureche

Am notat, după cum vedeți, toate nemulțumirile și criticile medicului Codruța Bungău la adresa campaniei de vaccinare. Cu toate acestea, în momentul în care i-am solicitat doamnei manager să ne explice cum de au fost acceptate la vaccinare persoane care nu s-au înscris în prealabil pe platformă și din cauza cărora au fost amânați alți oameni programați, dumneaei nu a putut oferi o explicație validă.

A încercat să o facă, susținând următoarele: “Am primit o dispoziție că, dacă la poarta spitalului vin persoane care se încadrează în categoriile eligibile pentru vaccinare și n-au posibilitatea să se programeze pe platformă, ei pot fi vaccinați. Respectiv bătrânii fără suport, fără logistică, și personalul medical”.

Într-adevăr, așa este, pe grupul de WhatsApp al structurii care manageriază campania de vaccinare, a fost postat joi, 21 ianuarie, următorul mesaj de către dr. Alina Țermure, de la DSP Timiș: “Vă rog frumos, fiecare să aveți o listă mică de back-up, cu persoane care se încadrează pt vaccinare și poate nu au găsit locuri să se programeze, dar la nevoie (când nu vin cei programați) pt ca să nu rămână pierderi, să nu aruncăm doze de vaccin, să îi puteți chema”.

I-am atras, însă, atenția doamnei manager Bungău că precizarea din paranteză – când nu vin cei programați – nu se aplică situației existente la spitalul din Deta, ai cărui responsabili au sunat ei înșiși oamenii programați ca să le spună să nu mai vină la vaccinare, sub pretextul mincinos că s-au primit mai puține doze de vaccin, când, de fapt, fuseseră vaccinate persoane fără programare. Rămasă fără replică, doamna doctor ne-a spus atunci că medicul epidemiolog Miroslav Dedic, coordonatorul centrului de vaccinare de la spitalul din Deta, ar trebui să fie cel care dă explicații. Lămuririle aduse de doctorul Dedic le-ați citit în articolul precedent, nu le reluăm aici.

Haos în comunicare: azi se spune una, mâine se cere alta

Pe de altă parte, este foarte interesant stilul haotic în care comunică autoritățile și acum ne referim punctual la direcțiile de sănătate publică. Astfel, dacă DSP Timiș a transmis, în 21 ianuarie, coordonatorilor centrelor de vaccinare din județ că, în cazul unor absențe ale celor programați, pot fi vaccinate persoane eligibile (vârstnici, bolnavi cronici) care nu au mai prins locuri pe platformă, în schimb, DSP București a emis, chiar a doua zi, 22 ianuarie, o alertă către centrele de vaccinare: „Atenție! Nu vaccinați decât persoanele programate în platformă!”.

Cităm din articolul publicat pe acest subiect de ziarul “Libertatea”, sâmbătă, 23 ianuarie: “Intrată în posesia Libertății, alerta este formulată imperativ, cu majuscule. <<ATENŢIE! NU VACCINAŢI DECÂT PERSOANELE PROGRAMATE ÎN PLATFORMĂ! ÎNCEPÂND DE AZI TOATE COMENZILE SE VOR APROBA PRIN CONFRUNTARE CU NUMĂRUL DE PROGRAMĂRI DIN PLATFORMĂ. DACĂ VOR FI NECONCORDANŢE, DEPOZITUL CANTACUZINO NU VA APROBA COMANDA>>”.

Până la urmă, se pare că – lăsând la o parte cazul celor vaccinați pe pile la spitalul din Deta, fără să fie nici programați, nici bătrâni și nici bolnavi cronici – doamna doctor Codruța Bungău nu greșește deloc atunci când susține că această campanie de vaccinare este prost gândită și prost gestionată…