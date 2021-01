La un spital din Timiș se invocă bunul-simț pentru a se face vaccinări ilegale

Toate asigurările autorităților că vaccinarea anti-Covid va merge strună în România s-au dus pe Apa Sâmbetei. O investigație jurnalistică publicată sâmbătă în ziarul “Libertatea” dezvăluia că, în perioada 18-21 ianuarie, 16.119 oameni au fost vaccinați “fără programare prealabilă pe platforma care ar trebui să garanteze prioritizarea și corectitudinea procesului”. Colegii de la “Libertatea” arătau că peste 5.000 de români sunt vaccinați în fiecare zi deși nu se programează, astfel că, inevitabil, se va ajunge la situația în care persoanele programate pe platformă să fie amânate.

Un telefon surpriză



Inevitabilul s-a produs: duminică dimineață am aflat că mai mulți oameni programați pe platformă să se vaccineze în cursul zilei la Spitalul Orășenesc din Deta au fost sunați de o asistentă medicală din spital, care le-a comunicat să nu mai vină pentru că nu mai sunt doze de vaccin. Motivul invocat de asistentă a fost că s-au primit mai puține doze de vaccin decât au fost comandate, iar oamenii au fost anunțați că vor fi reprogramați pentru una dintre zilele următoare.

Asistenta medicală zice că au primit cu 200 de doze de vaccin mai puțin



Am sunat pe numărul de pe care au fost sunate aceste persoane și am purtat următorul dialog cu respectiva asistentă medicală: „– Am înțeles că ați sunat persoane programate la vaccinare și le-ați spus să nu mai vină, pentru că nu mai sunt doze. Este adevărat? – Da. – Câte persoane ați sunat? – Nu știu exact, domnul doctor știe exact. – Spuneți-mi aproximativ, că dumneavoastră i-ați sunat pe oameni. – Păi mai mulți, vreo 40. – Din ce știți dumneavoastră, cum s-a ajuns la situația asta, să nu mai fie doze suficiente pentru oamenii programați? – Păi s-a comandat un număr de, să zicem, 500 de doze și nu am primit decât 300, nu ni s-au trimis toate dozele de vaccin cerute de noi. – Cine nu a trimis toate dozele, cei de la Pfizer? – Da, da, nu au fost… Noi doar cu Pfizer am vaccinat. – Dar ieri am înțeles că ați vaccinat mai multe persoane, deci ieri aveați dozele necesare. – Da, ieri, da. – Astăzi începând cu ce oră nu veți mai avea doze de vaccin pentru persoanele programate (n.r. – discuția am avut-o duminică dimineață, la ora 11,08)? – Cred că de la ora 13… – Deci cine are programare de la ora 13 încolo… – Da, deja am sunat persoanele care au programare de la ora 19, 18, 17, 16… – Și le veți reprograma? – Da, normal. Programarea rămâne valabilă, nu mai trebuie să facă programare pe platformă. O să-i sunăm pe oameni luni sau marți ca să le spunem când să vină, probabil marți-miercuri, așa am înțeles de la domnul doctor, că mâine o să vorbească cu domnii de la Pfizer și atunci o să vedem… – Deci nu s-au făcut vaccinări în afara platformei și din această cauză s-au terminat dozele? – Nu, nu, unele persoane se programează pe platformă, alții prin medicii de familie… Noi solicităm dozele, dar dacă nu ne aduc, dacă nu au… – Și când ați aflat că nu aveți doze suficiente? – Păi azi-dimineață, probabil, când a făcut domnul doctor stocul, a văzut că nu avem suficiente…”.

N-are nici o treabă spitalul din Deta cu compania pharma



Bun, deci ați reținut ideea principală: 40 de persoane programate pe platformă au fost sunate să nu mai vină, fiindcă băieții neserioși de la Pfizer n-au trimis vreo două sute de doze comandate. OK, dar cum de au fost sunați atunci doar 40 de oameni să nu mai vină, și nu 200?! Stați liniștiți, avem și alte variante de răspuns de la alți “factori competenți”… Și nu, în nici un caz, spitalul din Deta nu primește dozele de vaccin direct de la Pfizer, că oamenii de la compania farmaceutică nici n-au auzit în viața lor de spitalul din Deta, darmite să le mai și trimită vreun colet. Dozele de vaccin ajung în Timișoara la Spitalul Militar și de acolo sunt repartizate, în funcție de programările de pe platformă, fiecărui centru de vaccinare în parte.

DSP Timiș ne trimite la Nucleul de Vaccinare, iar acesta la prefectură

După răspunsul primit de la asistenta medicală din Deta, am contactat purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Timiș, pe care l-am rugat să își întrebe superiorii cum de s-a ajuns la situația ca mai mulți timișeni programați pentru vaccinare să fie sunați și să li se spună să nu mai vină, că nu mai sunt doze. Răspunsul purtătorului de cuvânt a venit prompt – “Vă rugăm să vă adresați Nucleului Județean de Vaccinare” -, însoțit de numărul de telefon al acestuia, al nucleului… Am sunat nucleul și ne-a răspuns un militar, prin intermediul căruia am adresat superiorilor acestuia următoarele întrebări: “Câți oameni au fost sunați astăzi pentru a nu se prezenta la centrele de vaccinare datorita lipsei dozelor?; Care sunt aceste centre care au sunat oamenii? Câți oameni au fost vaccinați în Timiș fără a avea programări prealabile pe platforma de vaccinare?”. La ora 12,41, ne-a răspuns nucleul, printr-un mesaj telefonic: “S-a luat legătura cu conducerea nucleului și ni s-a comunicat că, neavând birou de lucru cu mass-media, această informație o poate da prefectura prin voce unică”.

Subprefectul Băcală nu știe, dar se informează



Așadar, DSP Timiș ne-a trimis la Nucleul de Vaccinare, iar nucleul ne-a pasat Prefecturii Timiș. OK, l-am sunat pe subprefectul Mircea Băcală, cu care am avut următorul dialog: “– Am înțeles că dumneavoastră sunteți coordonatorul Nucleului de Vaccinare și că puteți să-mi oferiți câteva informații… – Da, da. – Am înțeles că există centre de vaccinare în județ care sună oamenii programați pentru vaccinare și le spun să nu mai vină, că nu mai sunt doze de vaccin și că vor fi reprogramați. Așa că am contactat Nucleul de Vaccinare și am pus trei întrebări (n.r. – i-am repetat întrebările de mai sus, nu le reluăm). – Noi nu avem astfel de date, nici nu le colectăm noi. – Păi și cine le are?! – DSP-ul le are, noi avem alte atribuții. Dar acum, dacă m-ați sunat, pot să vă spun că, dacă există asemenea situații, la mine nu au ajuns astfel de informații. Este foarte puțin probabil să existe centre care să sune oamenii să nu se mai prezinte la vaccinare pentru că nu mai au doze de vaccin, fiindcă atunci când se distribuie acele doze, se distribuie în funcție de programări. – Deci dumneavoastră, la această oră, nu știți de asemenea situații? – Nu. Dar o să mă informez și o să vă spun ce aflu”.

“Eu sunt un om care poate fi mințit”



Peste doar șapte minute, subprefectul ne sună cu vești calde: “- La nivelul județului Timiș nu există astfel de situații în care oamenii să fie sunați să nu se mai prezinte la vaccinare pentru că nu ar mai fi doze suficiente (…) Dar nici nu vreau să răspund dacă vă spun o minciună, că nu sunt acolo, nu sunt Dumnezeu. Eu nu pot să văd tot ce întâmplă acolo (…) Pot doar să vă spun că eu nu am primit astfel de informații (…) Dar eu sunt un om care poate fi mințit și atunci o să spuneți că vă dezinformez (…)”. Deci la ora 13,15, coordonatorul Nucleului de Vaccinare Timiș nu știa nimic de situația de la Deta, în timp ce noi știam de la ora 10,30.

Managerul spitalului din Deta ne trimite la epidemiolog

Între timp, ne sunase și managerul Spitalului Orășenesc Deta, dr. Codruța Bungău, care ne-a confirmat că circa 40 de persoane programate să se vaccineze în cursul zilei de duminică au fost sunate și li s-a spus să nu mai vină, urmând să fie reprogramate. În ceea ce privește decizia ca aceste persoane să fie sunate și să li se comunice să nu mai vină, doamna Bungău ne-a informat că aceasta a aparținut coordonatorului centrului de vaccinare de la Spitalul Orășenesc Deta, doctorul epidemiolog Miroslav Dedic.

Epidemiologul nu a avut bază legală, ci doar bun-simț



Ca atare, l-am contactat pe doctorul Dedic, care ne-a explicat cum a ajuns să ia acea decizie: “– Cum ați ajuns în situația de a suna oamenii programați pe platforma de vaccinare și să le spuneți să nu mai vină pentru că nu mai aveți doze de vaccin? – Au venit persoane din Deta, vârstnici, peste 70 de ani, fără programare și, dacă au urcat până la noi, nu le putem spune că nu îi vaccinăm și să vină în altă zi, când medicul de familie îi poate programa, pentru că platforma e închisă până prin martie. Totul a fost un fel de bun-simț, să nu trimit bătrânul de 70 sau de 80 de ani acasă, care a urcat până la noi (n.r. – păi bine, dar, tot așa, era foarte posibil ca alți bătrâni de 70 sau de 80 de ani programați pe platformă să fie sunați și să li se spună să mai aștepte câteva zile, că s-au vaccinat alți vârstnici în locul lor…). – Câți oameni ați sunat și le-ați spus să nu mai vină? – Nu știu dacă au fost vreo zece (n.r. – brusc, în câteva ore, numărul de 40 de persoane sunate a scăzut la nici zece, ceea ce înseamnă că cineva a mințit, iar cum asistenta medicală care le-a telefonat persoanelor programate n-avea nici un interes să umfle cifrele, dimpotrivă, e clar cine ne-a servit gogoși). – Bun, deci dumneavoastră n-ați avut nici o bază legală pentru a-i vaccina pe cei veniți fără programare, ci doar bunul simț… – Da, n-a fost nici o bază legală, dar nici nu le putem spune bătrânilor să plece, pentru că nu-i putem vaccina. – Dumneavoastră câte doze de vaccin ați comandat? – 420 de doze, pe care urma să le facem vineri, sâmbătă și duminică. – Și v-au venit 420 de doze? – Da. (n.r. – așadar varianta pe care ne-o furnizase asistenta medicală era inventată, nu doar că nu le lipseau 200 de doze, nu le lipsea nici una!) – Oamenii programați astăzi pentru vaccinare începând cu ce oră au fost sunați să nu mai vină? – Începând cu ora 17, din câte-mi amintesc. Vor fi reprogramați automat, am vorbit cu DSP-ul, DSP-ul e de acord, nu e o problemă. – Câți oameni sunt programați pe oră la vaccinare? – Șapte-opt oameni pe oră”.

Dacă au fost vaccinați peste rând maximum zece bătrâni, cine sunt ceilalți 30?

Pe scurt: pentru că nu l-a lăsat inima să trimită zece bătrâni înapoi acasă fără să-i vaccineze, coordonatorul centrului din Spitalul Orășenesc Deta a pus asistenta medicală să sune 40 de oameni deja programați pe platformă – poate tot bătrâni, poate tot bolnavi! – și să le spună să nu mai vină! Ce contează că unii oameni, bolnavi cronici, s-au programat special într-o zi de duminică, pentru că le-ar fi fost imposibil să vină în timpul unei zile lucrătoare, dacă domnul doctor epidemiologic din Deta are așa suflet bun? Din câte am aflat – și informația asta se potrivește cu ceea ce ne mărturisea asistenta medicală, duminică în jurul orei 14 s-au făcut ultimele două-trei doze de vaccin. Ca atare, în condițiile în care se vaccinează șapte-opt oameni pe oră, iar programările începând cu ora 14 au fost anulate, rezultă că au fost sunați să nu mai vină la vaccin undeva între 42 și 48 de oameni, adică atâția câți ar fi trebuit să fie vaccinați până la ora 20, când se încheie programul. Păi și-atunci, dacă au fost vaccinați maximum zece vârstnici veniți fără programare, așa cum susține doctorul Dedic, de unde au apărut celelalte 32 de persoane care au luat locul celor deja programați și apoi sunați să nu mai vină?! Dacă nu erau bătrâni și bolnavi, atunci să fi fost oare, pur și simplu, niște piloși?

Subprefectul de Timiș vrea ca persoana responsabilă să fie sancționată



După toate aceste discuții și încercări de aflare a adevărului, ne-am trezit cu un nou telefon de la subprefectul Mircea Băcală: “Acum am fost informat de directorul DSP Timiș, Flavius Cioca, că, la Deta, nu știu cine coordonează acolo, au vaccinat 30 de persoane în afara programării, iar pe cei care erau programați începând cu ora asta i-au sunat să nu mai vină că vor fi reprogramați în zilele următoare. Acest lucru a fost raportat la București, eu mă gândesc cum ar putea fi acești doctori sancționați sau acel responsabil care a decis să facă o chestie care nu știu cine i-a permis… Ar trebui să suporte niște consecințe”.