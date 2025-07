Top 10 licee din Timiș după ultima medie de admitere, pe patru specializări

Clasamentul primelor zece licee din județul Timiș, în funcție de ultima medie de admitere din acest an, pe fiecare specializare, se prezintă astfel:

Specializarea matematică-informatică (profil real)

1. Colegiul Național ”Constantin Diaconovici Loga”, Timișoara – 9, 62

2. Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva”, Timișoara – 9,57

3. Liceul Teoretic ”Grigore Moisil”, Timișoara – 9,32

4. Colegiul Național Bănățean, Timișoara – 9,22

5. Colegiul Național ”Ana Aslan”, Timișoara – 9,10

6. Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau”, Timișoara (secția specială în limba germană pentru filiera teoretică, profilul real) – 9,06

7. Liceul Teoretic ”Jean Louis Calderon”, Timișoara – 9,05

8. Liceul Teologic Baptist, Timișoara – 8,77

9. Liceul Teoretic ”William Shakespeare”, Timișoara (secția bilingvă engl) – 8,70

10. Liceul Teologic Penticostal ”Logos”, Timișoara – 8,50

Specializarea Științe ale Naturii (profil real)

1. Colegiul Național ”C. D. Loga”, Timișoara – 9,52

2. Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva”, Timișoara – 9,50

3. Colegiul Național Bănățean, Timișoara – 9,22

4. Colegiul Național ”Ana Aslan”, Timișoara – 8,87

5. Liceul Teoretic ”N. Lenau”, Timișoara (lb. germană) – 8,70

CITEȘTE ȘI: Apelul medicilor timișoreni după ce un copil a fost accidentat și a ajuns la spital fără posibilitatea de a fi identificat

6. Liceul Teologic Ortodox ”Antim Ivireanu”, Timișoara – 8,60

7. Liceul Teoretic ” Bartók Béla”, Timișoara – 7,65

8. Liceul Teoretic ”Coriolan Brediceanu”, Lugoj – 7,45

9. Liceul Teoretic ”Iulia Hașdeu”, Lugoj – 7, 32

10. Colegiul Național Bănățean, Timișoara (secția germană) – 6,75

Specializarea Științe Sociale (profil umanist)

1. Colegiul Național ”C. D. Loga”, Timișoara – 9,25

2. Colegiul Național Bănățean, Timișoara – 8,85

3. Liceul Teoretic ”Jean Louis Calderon”, Timișoara (secția bilingvă italiană) – 8,77

4. Liceul Teoretic ”Jean Louis Calderon”, Timișoara (secția bilingvă fr.) – 8,57

5. Liceul Teoretic ”Vlad Țepeș”, Timișoara – 8,42

6. Liceul Teoretic ”David Voniga”, Giroc – 8,35

7. Liceul Teoretic ”N. Lenau”, Timișoara (lb. germană) – 8,11

8. Liceul Teoretic ” Bartók Béla”, Timișoara (lb. maghiară) – 6,20

9. Liceul Teoretic ”Alexandru Mocioni”, Ciacova – 4,45

10. Liceul Teoretic Gătaia – 2.35

Specializarea Filologie (profil umanist)

1. Colegiul Național ”C. D. Loga”, Timișoara – 9,00, la egalitate cu Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva”, Timișoara

2. Liceul Teoretic ”Jean Louis Calderon”, Timișoara (secția bilingvă spaniolă)– 8,82

3. Colegiul Național Bănățean, Timișoara – 8,77

4. Liceul Teoretic ”William Shakespeare”, Timișoara – 8,50

5. Liceul Teoretic ”Vlad Țepeș”, Timișoara – 8,45

6. Liceul Teoretic ”Iulia Hașdeu”, Lugoj (secția bilingvă engl.) – 7,12

7. Liceul Teoretic ”Coriolan Brediceanu”, Lugoj (secția bilingvă engl.) – 7,07

8. Liceul Teoretic ”N. Lenau”, Timișoara (lb. germană) – 7.03

9. Liceul Teoretic ”Iulia Hașdeu”, Lugoj (secția bilingvă fr.) – 6,42

10. Liceul Tehnologic ”Sfântu Nicolae”, Deta – 5,80

De precizat, fiecare unitate de învățământ are structura sa specifică, cele patru specializări la care ne-am raportat nefiind cuprinse în oferta educațională a tuturor liceelor (ex: Colegiul Economic „Francesco Saverio Nitti” Timișoara nu are niciuna dintre acest specializări, iar Liceul Teoretic ”G. Moisil” are doar clase de matematică-informatică).

Notă: datele au fost extrase de pe site-ul dedicat admiterii în învățământul liceal, aparținând Ministerului Educației și Cercetării.