Titu Bojin, candidatul ALDE pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș: „Avem prea mulți parlamentari”

– Domnule Bojin ați revenit, zilele acestea, cu un nou apel către instituțiile publice din județ privind pregătirile pentru începerea anului școlar.

– Am urmărit conferințele de presă recente ale miniștrilor educației și sănătății și am constatat cu îngrijorare că nu au adus nici un element clar privind începerea noului an școlar. E un subiect care preocupă întreaga societate, pentru că e vorba de elevi, de familiile lor – părinți, bunici, frați- de profesori, de personalul de îngrijire și tehnic din instituțiile de învățământ. Am aflat de la guvernanți că tabletele nu mai ajung la elevi iar pentru asta va fi demisă conducerea oficiului care se ocupă cu achizițiile. Și totuși ce se rezolvă cu aceste măsuri? Se caută peste tot țapi ispășitori, e o fugă de responsabilitate totală, iar cetățenii asistă năuciți la toate aceste manevre care nu rezolvă nimic. În acest context am revenit cu apelul de acum o săptămână către instituțiile publice din Timiș care ar putea interveni. Am propus o reuniune a tuturor forurilor implicate: Inspectoratul Școlar, Direcția de Sănătate Publică, dar și Consiliul Judetean, primăriile din județ, Prefectura pentru a căuta soluții pentru începerea anului școlar în condiții de siguranță pentru elevi și profesori. Revin asupra acestui apel și cer încă o dată să se oprească șefii de la CJT, primarii și alții din campania electorală măcar o zi, două pentru a discuta despre începerea anului școlar.

– În alt context, revenind la politică, cum vedeți luptele din Parlament care se dau zilele acestea?

– Sincer, e un spectacol jalnic în Parlament. Românii asistă la un interminabil meci politic. Am avut recent moțiunea de cenzură, care până la urmă pare că a fost o regie pusă la cale de PSD pentru a simula lupta cu puterea. Să ajungă liderii PSD să alerge pe coridoarele Parlamentului după fiecare parlamentar… Dacă privim la PNL, acest partid are o singură preocupare, să rămână la putere, nu să guverneze bine. Ne uităm în jur și vedem că preocupările cetățenilor sunt cu totul altele. Avem un șomaj în creștere, multe din companiile străine – inclusiv cele de aici din Timiș – anunță concedieri, sistemul sanitar e sufocat de probleme… Rămân la ideea că avem prea mulți parlamentari, iar de aici și ineficiența forului suprem al democrației.

Realizat de SC Timpress SA

Comandat de ALDE Timiș, cod mandatar financiar 21200063