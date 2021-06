”Târgul liceelor timișene”, un proiect inedit realizat de o echipă de tineri. Platforma, lansată la Timișoara

Proiectul de prezentare a ofertei educaționale a liceelor din zona învățământului timișean, din acest an, dovedește, și de această dată, prin ineditul conținutului său, că locuitorii județului sunt deschizători de drumuri pentru idei inovatoare, începând chiar din etapa școlarității.

”Târgul liceelor timișene”, un concept pus în practică prin munca în echipă a unor elevi excepționali și a reprezentanților instituțiilor educaționale, se desfășoară, acum, pe o platformă online, ceea ce permite ca accesul la informațiile din sfera de interes să fie unul deschis, la orice oră, în orice locație, de pe orice dispozitiv informatic. Specificul, unic pe plan național, al acestei platforme este acela că algoritmii introduși pot analiza perspectivele pe care elevii le au în alegerea liceului pe care doresc să îl urmeze.

Aceștia au posibilitatea de a completa un chestionar de interese ale căror rezultatele sunt corelate cu specializările oferite de licee, dar sunt analizate și șansele de admitere la o anumită unitate școlară în funcție de rezultatele școlare, calculate pe baza mediilor de intrare din ultimii patru ani. De asemenea, pe platformă se regăsesc și informații legate de modul în care funcționează admiterea computerizată, structura, profilul, dotările liceelor, poze ale profesorilor ș.a.m.d.

Echipa de tineri liceeni – Vlad Sarca (Liceul Teoretic ”Vlad Țepeș” din Timișoara), Laura Chirilă (Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva”), Benedict Tîrnovan (Colegiul Tehnic ”Henri Coandă”), Luca Cristea (Liceului Tehnologic Jimbolia), datorită cărora a fost posibilă realizarea acestei platforme, a muncit zi și noapte pentru ca acest proiect să prindă viață, colectând informații de la colegii lor și date puse la dispoziție de unitățile de învățământ, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Timiș și Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș.

”Trebuie să precizăm că ideea a venit din partea doamnei profesoare Roxana Cojocariu de la Colegiul Național Pedagogic și a doamnei inspector școlar Maria Slatină, care ne-au propus acest proiect. Ne bucurăm că am reușit să facem acest lucru în județul Timiș. Până acum doar colegii din București au reușit să creeze un astfel de proiect, însă noi am adus ceva în plus față de ei. Și Aradul a reușit anul acesta să facă Târgul liceelor online. Ce ne diferențiază de ei este procesul prin care îi ajutăm pe elevi să se orienteze în carieră. Elevul intră pe platformă, își face un cont, completează un chestionar de interese care se procesează automat, iar răspunsurile sunt corelate cu specializările liceelor, astfel încât poate vedea ce i s-ar potrivi”, a explicat Vlad Sarca.

”După ce elevul va primi recomandările spre un liceu își va putea calcula șansele de intrare la acel liceu, introducând pe un alt formular media din clasele V-VIII, notele de la simularea la Evaluarea Națională, iar apoi se va calcula automat media lui de admitere, care va fi introdusă într-un algoritm de inteligență artificială. Astfel, va afla care este procentul de reușită pentru a intra la liceul dorit. Dar este doar un proces orientativ, o predicție”, a adăugat Laura Chirilă.

”Mi s-a părut foarte important în acest proiect să ascultăm nevoile elevilor. Este altceva atunci când elevii fac ceva pentru elevi”, a precizat Benedict Târnovan.

Efortul depus de cei patru liceeni nu a fost însă lipsit de dificultăți, aceștia întâmpinând greutăți tocmai din partea conducerilor unor unități de învățământ care ar fi fost de așteptat să îi sprijine, având în vedere scopul proiectului. Astfel de situații, spun tinerii, au existat la Liceul Teoretic ”Grigore Moisil”, la Liceul Teoretic ”W. Shakespeare” și la Colegiul de Silvicultură și Agricultură ”Casa Verde”, licee de la care au obținut cu multe insistențe datele pe care le-au solicitat.

Platforma – www.tglictm.ro – , lansată miercuri, 2 iunie, într-un cadru festiv în incinta Școlii Gimnaziale nr. 6 din Timișoara, va fi accesibilă începând din această seară, de la ora 20, și va putea fi consultată pe tot parcursul lunii.