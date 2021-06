Restricțiile de pe drumul Margina – Holdea aglomerează alte șosele

Circulația pe drumurile naționale Arad-Deva și Caransebeș-Hațeg a crescut în urma restricțiilor de trafic impuse din cauza lucrărilor pe drumul național Margina-Holdea. Potrivit purtătorului de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, situația reiese dintr-o analiză a valorilor de trafic de pe cele trei drumuri.

„Am analizat contorii de trafic de pe trei drumuri naționale, în urma restricțiilor impuse în 10 mai pe sectorul DN 68A Margina – Holdea, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Dacă în primele patru luni ale acestui an, la contorul de la Coșava erau între 8.000 și 12.000 de autovehicule pe zi, după 10 mai, când au intrat în vigoare restricțiile, valorile de trafic au variat între 7.200 și 10.700 de autoturisme pe zi. S-au înregistrat valori mai mari decât în luna aprilie a acestui an pe DN 7 Valea Mureșului cu circa 2.500 de vehicule în plus pe zi și circa 1.000 de vehicule în plus pe zi pe DN 68 Caransebeș-Hațeg”, a explicat purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, Alina Sabou.

Între Coșava și Coșevița, sunt impuse restricții de viteză de 30 km/h din cauza lucrărilor de refacere a asfaltului. Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu excepția transportului de persoane si animale vii, pe sectorul DN 68A (E673), Margina – Holdea, a fost interzisă din 10 mai. Măsura va fi valabilă până pe 10 iulie și a fost luată pentru continuarea lucrărilor de reparații începute în 2 martie.

„Valorile de trafic din ultimele luni au o medie zilnică lunară (MZL) cuprinsă între 10.000 – 14.000 de autovehicule, conform datelor emise de contorii de trafic rutier montați pe DN 68A, la Coșava. Din cauza traficului intens al autovehiculelor de transport marfă care tranzitează DN 68A, productivitatea lucrărilor de reparații a fost scăzută, personalul muncitor fiind supus riscului de accidente. În plus, productivitatea echipelor a fost afectată de traficul intens și de ambuteiaje, fluxurile de aprovizionare cu materiale a punctelor de lucru prelungindu-se foarte mult”, declarau reprezentanții DRDP Timișoara la impunerea restricțiilor.

Oricâte explicații s-ar da, traficul în zona respectivă rămâne unul de coșmar. Soluția cea mai potrivită este finalizarea porțiunii care lipsește din autostrada A1, dar aceasta nu se va întâmpla prea curând. În 10 mai a.c., CNAIR anunța că nu mai puțin de nouă oferte au fost depuse de mai multe firme și asocieri din Turcia, Grecia, Italia, Spania sau România pentru realizarea celor nouă kilometri de autostradă lipsă de pe întreaga A1 de la Sibiu la granița de vest de la Nădlac, inclusiv porțiunea cu tuneluri dintre Margina și Holdea. Valoarea estimată a contractului este de 1.363.135.841 de lei fără TVA (circa 285 de milioane de euro). Termenul de finalizare prevăzut este 10 luni proiectare și 28 de luni execuție conform factorilor de evaluare din documentația de atribuire. Un calcul simplu ne arată că după finalizarea procedurii de atribuire a contractului (care poate dura oricât vrea Ministerul Transporturilor), până să avem parte de o autostradă întreagă va mai fi nevoie de încă peste trei ani. În asemenea condiții, efortul de a repara drumul național existent nu mai pare atât de deplasat.