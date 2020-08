Sute de mii de oameni au ieșit pe străzile din Belarus și cer demisia președintelui Lukașenko

Sute de mii de oameni au ieșit, în această după-amiază, pe străzile din Minsk, dar și în restul marilor orașe din Belarus, pentru a cere demisia președintelui Aleksandr Lukașenko pe care îl acuză că ar fi câștigat alegerile prezidențiale prin fraudă.

Protestul la care participă un număr uriaș de oameni poartă numele „Marșul Libertății” și este cea mai mare mobilizare antiregim de la alegerile prezidențiale organizate în urmă cu o săptămână.

După ce Lukașenko (președinte de 26 de ani al Belarusului) a câștigat, din nou, alegerile cu peste 80% din voturi, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta și pentru a acuza fraudarea alegerilor.

Belarus Freedom march is the largest gathering in Belarus history! pic.twitter.com/2SwS59qfLS

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 16, 2020