Reorganizări în Primăria Lugoj! 34 de funcționari pleacă, alți 80 vor fi angajați

Ședința de consiliu pe luna iunie a anului curent a fost dedicată, în principal, modificării organigramei Primăriei și desființării unor servicii și instituții aflate în subordinea acesteia.

Au fost aprobate, cu majoritate de voturi, desființarea Serviciului Public de Administrare a Cinematografului ”Bela Lugosi” și a bazelor de agrement, Serviciului Public de Sere și Spații Verzi, Serviciului Public de Desfacere Piețe, Târguri și Oboare, Serviciului Public de Salubrizare al municipiului (SSML), desființarea Casei de Cultură a municipiului Lugoj, Galeriei de Arte, Școlii de Arte ”Remus Tașcău”.

A fost aprobată și noua organigramă a Primăriei.

Din partea Casei de Cultură a Municipiului, a luat cuvântul actrița Ileana Căprariu Nemecsek, care s-a pronunțat împotriva deciziei de desființare a instituției de care aparține.

Activitatea sectoarelor amintite va continua în cadrul unor direcții din cadrul primăriei sau a unor societăți nou înființate, aflate în subordinea Consiliului local.

”Vă asigur că angajații care își văd conștiincios de treabă vor rămâne și de acum încolo în cadrul Primăriei”, a spus primarul Claudiu Buciu.

La ședința de consiliu din 27 iunie a participat și jr. Tiberiu Negrei, președintele Sindicatului din Primăria Timișoara. El a contestat modul în care s-a întocmit modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate a Primarului municipiului Lugoj.

”Am solicitat cu respect d-lui primar să organizeze o dezbatere publică cu privire la aceste modificări. Noi am solicitat ca aceste proiecte să fie retrase (…) Cu privire la proiectul cu organigrama, am dorit să întindem o mână de ajutor și să-i amintim d-lui primar că trebuie respectată legislația.

Nu s-a realizat această dezbatere solicitată și proiectele nu s-au retras. Evident, suntem puși în fața unui fapt împlinit. Noi nu avem cum să constrângem Consiliul local, de altfel niciunul dintre consilieri nu a fost inițiatorul acestor proiecte, ci d-l primar. Vom fi constrânși să atacăm (n.r. – în instanță) aceste hotărâri și la Lugoj.

Noi am avut două spețe asemănătoare la Săcălaz și Timișoara, unde am contestat niște organigrame și ele au fost suspendate, cea de anul trecut fiind și anulată de Tribunalul Timiș.

Îmi pare sincer rău să vă spun, dar voi contesta aceste hotărâri ale dumneavoastră!”, a declarat Negrei celor prezenți.

În replică, primarul Buciu a spus că sindicatul are tot dreptul legal să facă aceste contestări și să apere drepturile legale ale angajaților:

”Ca fost lider de sindicat în cadrul Primăriei Lugoj, înțeleg această activitate și o apreciez. Noi am studiat motivele pentru care au fost anulate acele organigrame.

Considerăm că am îndeplinit toate procedurile legale necesare pentru aprobarea organigramei la Lugoj. Ne-am consultat cu toți colegii și avem procese verbale semnate de dânșii în legătură cu măsurile ce trebuiau luate.

După ce am făcut aceste consultări, am venit și cu modificările rezultate în urma discuțiilor, am ținut cont și de domnii de la sindicat.

Sigur, pot fi erori, dar cred că organigrama nu va putea fi anulată. Avem toate șansele să câștigăm în instanță”.

Primarul estimează că, în urma reorganizărilor, vor pleca 34 de oameni.

În schimb, Primăria va efectua 80 de angajări pe posturi suplimentare.

