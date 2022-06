Reorganizare în Poliția Locală Timișoara: din 25 de posturi de conducere, rămân 21, iar 14 posturi, oricum neocupate, se desființează.

Reorganizarea se face prin transformarea vechiului departament într-o structură nouă, o direcție generală, cum este organizată această activitate și în alte mari orașe ale țării (București, Cluj-Napoca, Arad, Sibiu, Iași etc).

Numărul de posturi se reduce cu 14, de la 372 la 358, ca urmare a reducerii numărului de locuitori ai Timișoarei, conform datelor de la Statistică, transmise prin Prefectura Timiș.

Posturile reduse fac parte din categoria celor neocupate.

Totodată, se modifică o serie de servicii și birouri, reducându-se numărul de posturi de conducere de la 25 în vechea organigramă, la 21 în noua organigramă.

Astfel, devine un compartiment de sine stătător, în subordinea directă a directorului general, Compartimentul de Intervenție Rapidă, care înainte era încorporat în Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă.

Acesta va avea 21 de polițiști locali. La Serviciul Inspecție Comercială vor fi 5 polițiști în plus, suplimentarea fiind de la 8 la 13, la Serviciul Protecția Mediului vor fi 13 față de 10 în vechea organigramă, la Poliția Piețelor vor fi doi polițiști în plus, ajungând la 15 în total, iar la Serviciul Disciplina în Construcții va fi cu unul în plus, adică 11.

În urma reorganizării, se restructurează departamentele. Astfel, Biroul Proximitate și Siguranță Publică (114 posturi) va fi grupat cu Poliția Piețelor (15 posturi ) și Paza Obiectivelor (33 posturi) în subordinea unui adjunct, în timp ce Siguranța Circulației (31 posturi), împreună cu Monitorizarea Video (17 posturi) și Biroul Transport Urban care se comasează cu Patrulare Navală (13 posturi) vor fi girate de alt adjunct, iar al treilea adjunct se va ocupa de Inspecție Comercială (13 posturi), Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal (11 posturi), Protecția Mediului (13 posturi), Financiar, Achiziții, Logistică.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara urmează să se pronunțe asupra reorganizării, schimbării denumirii instituției în Direcția Generală a Poliției Locale, modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare și aprobarea coeficienților de ierarhizare a posturilor.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat aici: https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/?uid=B12BE9A216D6D786C225885A003E92BA