Programări în bătaie de joc la Spitalul Județean și Clinicile Noi: “Linia apelată este momentan ocupată” versus “Abonatul apelat are telefonul închis”

Timișorenii au ajuns bătaia de joc a unor angajați din cele mai mari spitale din oraș. Dacă, teoretic, orice cetățean se poate programa telefonic pentru a-și face analizele – cele anuale, clasice, gratuite cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau contra cost, fără bilet de trimitere – la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara (SCJUT) ori la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara (SCMUT), în practică lucrurile par să stea altfel. Cu totul altfel.

Un refren cunoscut: nu mai avem fonduri

Luni, 5 aprilie, un tur telefonic efectuat la cele mai mari laboratoare private din oraș ne-a confirmat că istoria epuizării fondurilor venite de la Casa de Asigurări de Sănătate Timiș se repetă. După doar două zile lucrătoare (joi, 1 aprilie și vineri, 2 aprilie), în a treia zi din luna în curs nici unul dintre marii jucători privați nu mai putea asigura, pe aprilie, analize gratuite pentru timișoreni. Nimic nou, cum spuneam, aceeași poveste apare în aproape fiecare lună.

La Județean: “Linia apelată este momentan ocupată”

Fiindcă am aflat că la cele două spitale mari din Timișoara, cele cunoscute drept Spitalul Județean și Clinicile Noi, mai există fonduri, am încercat să obținem, marți, o programare la unul dintre ele.

La Spitalul Județean, orarul afișat pe site-ul spitalului pentru programarea telefonică (singura opțiune valabilă, în condițiile de pandemie) este unul limitat, 12-15, la numărul 0356-433203. La ora 14, am început seria apelurilor telefonice, răspunsul fiind invariabil același: “Linia apelată este momentan ocupată. Vă rugăm reveniți”.

La Clinicile Noi: “Abonatul apelat are telefonul închis”

După circa 25 de minute și un număr dublu de apeluri, cu același rezultat, ne-am reorientat. Am început să sunăm la numărul afișat pe site-ul celuilalt spital, Clinicile Noi, acolo unde nu era trecut, însă, nici un interval orar pentru programări. La numărul 0784835836 (de la sediul din str. Gheorghe Dima, nr. 5), placa era alta – “Abonatul apelat are telefonul închis sau nu se găsește în raza de acoperire a rețelei telefonice. Vă rugăm reveniți” -, dar rezultatul același.

Observând că pe site este afișat și numărul de telefon al laboratorului de analize medicale de la Clinicile Noi, nu doar cel pentru programări, ne-am încercat norocul și acolo. Culmea, ni s-a răspuns din prima, o doamnă amabilă informându-ne că dumneaei nu poate face programări, dar că va merge până în biroul respectiv pentru a-și ruga colegii să deschidă telefonul, în caz că aceasta era problema.

Lămuririle de la ora 15

În ceea ce ne privește, ne-am reluat apelurile către Spitalul Județean – evident, cu același “succes” -, dar, în același timp, i-am semnalat problema și managerului acestuia, Raul Pătrașcu. Prin SMS, doar, pentru că domnul Pătrașcu se afla într-o ședință, iar răspunsul managerului a fost scurt: “Transmit mai departe, să vă trimitem lămuriri”. De transmis, o fi transmis omul, dar lămuririle n-au mai venit.

Oricum, la ora 15,01, ne-am lămurit singuri: exact după ce programul s-a încheiat, la ora 15, la următoarele apeluri inițiate de noi nu am mai fost anunțați că “linia apelată este momentan ocupată”, ci de-acum începuse să sune în gol. Telefonul – e un număr de fix – fusese, probabil, repus în furcă.

Cine ne răspunde nu ne poate ajuta

Dincolo, la Spitalul Municipal, unde continuasem să sunăm în paralel cu apelurile făcute către Județean, am mai deranjat-o o dată pe doamna din laboratorul de analize. De această dată, dumneaei ne-a rugat să așteptăm pentru că mai avea un interlocutor la celălalt telefon. Am așteptat și, fără să ne forțăm, am auzit ce îi transmitea doamna cea amabilă celuilalt interlocutor: numărul de telefon 0784835836 la care nu răspundea nimeni pentru că era închis! Așadar nu eram singurii ghinioniști, aveam concurență… În fine, laboranta a revenit și ne-a mărturisit că mai mult decât să ne dea acel număr de telefon și să ne spună că intervalul orar în care ne putem programa pentru analize este 8-15 nu are ce face…

Ghinion sau nesimțire?

La fel ca în cazul Spitalului Județean, am încercat și aici să aflăm ce se întâmplă de la un reprezentant al Spitalului Municipal. I-am trimis un SMS purtătoarei de cuvânt a spitalului, Ramona Gîdea, care, în urma verificărilor efectuate, a dezlegat misterul. Pasămite, telefonul nu era funcțional, nu se știe din ce motive, apărea doar mențiunea “lipsă cartelă SIM”, deși se vorbise întreaga dimineață pe acel număr. Așadar, dintr-o dată, nu se știe pe la ce oră, telefonul amuțise și nimeni nu se prinsese că mobilul o luase razna…

Cam cât ghinion poți avea ca, în aceeași zi, în același interval orar, la Spitalul Județean să sune non-stop ocupat (iar fix de la terminarea programului încolo să sune în gol), iar la Spitalul Municipal să dispară brusc cartela SIM? Pe de altă parte, cam cât de mare poate fi nesimțirea celor care îi tratează în halul acesta pe timișoreni?