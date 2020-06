Premier League revine pe 17 iunie cu Manchester City – Arsenal

Așteptarea fanilor din Premier League ia sfârșit. Premier League revine pe 17 iunie, zi în care este programat derby-ul dintre Manchester City și Arsenal. Iar pentru cei nerăbdători să joace din nou la pariuri pe meciurile din Premier League, trebuie spus că NetBet a pregătit deja cotele pentru primele meciuri din campionatul Angliei.

În plus, fanii fotbalului din Anglia au posibilitatea să urmărească gratuit pe NetBet TV meciurile din Cupa Angliei și Cupa Ligii, având nevoie doar de un cont cu cel puțin 1 RON în balanță sau cu un pariu efectuat în ultimele 48 de ore.

Pe lângă secțiunea de pariuri sportive, la NetBet veți mai găsi o gama variată de jocuri de cazino, de la sloturi populare precum Shining Crown, Starbust sau Burning Hot, până la noutăți precum Who Wants to Be a Millionaire sau Jonny Ventura and The Eye of Ra, dar și o secțiune de cazino live impresionantă, poker și loterii internaționale.

În ce privește revenirea Premier League, campionat la care pe NetBet găsim deja o mulțime de pariuri disponibile, inclusiv speciale, aceasta se va produce pe 17 iunie cu meciurile restanță Manchester City – Arsenal Londra și Aston Villa – Sheffield United.

În schimb, prima etapă completă din Premier League care se va relua va fi cea cu numărul 30, între 19 și 21 iunie. Din actualul sezon se vor mai disputa 92 de meciuri, iar ritmul va fi destul de alert, astfel că vom avea meciuri din Premier League aproape în fiecare zi.

Derby-ul dintre Manchester City și Arsenal are o favorită certă privind cotele publicate deja de NetBet (Licența nr. L1160651W000195 valabilă până la 30 iunie 2026). Este vorba despre Manchester City, care are cota 1.37 să obțină o victorie. Cota pentru un egal este de 5.50, în timp ce victoria lui Arsenal are cota 7.50.

Înaintea acestui meci, Manchester City este pe locul 2, cu 57 de puncte, în timp ce Arsenal are un sezon dezamăgitor și se află abia pe locul 9, cu 40 de puncte. Totuși, pentru Arsenal o victorie este esențială, în condițiile în care o poate readuce în lupta pentru ocuparea unui loc care să permită calificarea în Champions League.

În partida tur, formația lui Pep Guardiola nu a avut nicio problemă pe terenul lui Arsenal, reușind să se impună cu 3-0. Pe de altă parte, Arsenal a pierdut ultimele trei partide disputate pe terenul lui Manchester City, dar a marcat în toate aceste confruntări. În aceste condiții, este de luat în calcul cota de 1.52 oferită de NetBet pentru un gol marcat de Arsenal pe terenul lui Manchester City.

Ultima victorie a lui Arsenal de pe terenul lui Manchester City datează de pe 18 ianuarie 2015, când formația pregătită la acel moment de Arsene Wenger s-a impus cu 2-0.

Duelul dintre Manchester City și Arsenal va fi și unul al golgheterilor. Pierre Emerick Aubamayeang de la Arsenal a marcat de 17 ori în acest sezon, în timp ce Sergio Aguero a punctat de 16 ori pentru Manchester City.

În oferta NetBet, Pierre Emerick Aubameyang are a doua șansă să fie golgheterul Premier League din acest sezon, cu o cotă de 4.50, în timp ce Sergio Aguero are cota 6.00. Favorit este Jamie Vardy, cu o cota 3.00 și 19 goluri marcate pentru Leicester în acest sezon.

Cei mai buni pasatori din cele două echipe sunt Kevin De Bruyne, cu 16 assist-uri pentru colegii de la Manchester City, respectiv Nicolas Pepe, cu 6 pase decisive.

Până la reluarea Premier League, cluburile pregătesc în aceste zile și mai multe partide amicale, pentru a fi cât mai pregătite.