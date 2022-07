Pregătirile pentru Timișoara Triathlon, pe ultima sută de metri. 160 de concurenți din țară și străinătate participă la evenimentul sportiv al săptămânii

Timișoara Triathlon este un concurs de triatlon urban, cu trasee care activează orașul străbătând mai multe cartiere și oferă totodată o largă vizibilitate locuitorilor Timișoarei prin nenumăratele puncte de observare a competiției.

Triatlonul este un test de anduranță care necesită un efort deosebit. Competiția cuprinde trei probe sportive – înot, ciclism și alergare – care se desfășoară succesiv.

Participanții pot opta pentru trei curse de lungimi diferite:

● distanță scurtă SPRINT (750 m înot + 21 km ciclism + 6 km alergare);

● distanță standard OLIMPIC (1.5 km înot + 41.5 km ciclism + 10 km alergare)

● distanță medie HALF (1.9 km înot + 90 km ciclism + 22 km alergare).

Pe distanțele OLIMPIC și HALF se poate participa și în echipe de 2-3 concurenți sub forma de ștafetă.

🚩🚩🚩 START!!!

Concursul debutează cu proba de înot al cărei start va fi pe canalul Bega, de pe ambarcațiuni vaporetto.

08:00 Start cursa Sprint (canalul Bega – Pasarela Îndrăgostiților)

08:30 Start cursa Olimpic (canalul Bega – în dreptul parcării ISHO)

09:00 Start cursa Half (canalul Bega – stația Dacia – P-ța Badea Cârțan)

Înot – Proba are loc în canalul Bega și poate fi urmărită de public de pe podurile Decebal si Michelangelo, precum și de pe ambele maluri, între stațiile de vaporetto Dacia și Catedrala Mitropolitană. O surpriză plăcută pentru concurenți va fi traseul organizat în aval – vom vedea multe recorduri personale la acest concurs.

Ciclism – Se străbate un traseu închis în întregime traficului auto (Bd. I.C. Brătianu, str. 20 Decembrie 1989, Primărie, Catedrala Metropolitană, Bd. M. Viteazu, Bd. V. Pârvan, Bd. C. Coposu, str. Pestalozzi). Bulevardele lungi ne permit un traseu de ciclism excelent cu curbe largi si posibilitatea de a atinge viteze de până la 60 km/oră.

Alergare – Se desfășoară în zona centrală, pe trotuare și pe aleile răcoroase ale parcurilor Central, Justiției, Catedralei – cu suficiente puncte de hidratare adaptate temperaturilor ridicate.

Zona de tranziție – terenul de sport de pe Bd. Vasile Pârvan nr.5, vizavi de UVT – este locul în care concurenții fac tranziția între cele trei sporturi și se echipează corespunzător probei următoare. Acest timp trebuie să fie cât mai scurt deoarece este inclus în timpul total de concurs.

🏁🏁🏁 FINISH!!!

Poarta de finish este în Piața Libertății unde vor fi delimitate zona de eveniment, scena pentru premiere și zona de refacere pentru concurenți. Pe ecranul adiacent scenei clasamentul poate fi urmărit live și vor fi derulate imagini din timpul competiției.

Finish-ul la triatlon este spectaculos. Majoritatea concurenților termină cursa de Half Distance în 5 – 6 ore. Pentru mulți participanți finalizarea acestei curse este obiectivul unui antrenament riguros desfășurat pe parcursul unui an de zile.

Evenimentul este organizat de Clubul Sportiv Ride Competition în parteneriat cu Federația Română de Triatlon, în baza regulilor de competiţie ale Federației.

Toate detaliile despre eveniment, Regulamentul de participare și Programul competiției le găsiți pe site https://triathlontimisoara.ro/ .

Evenimentul este finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte Timișoara

Sponsori și parteneri: Hotel Timișoara, ibis Timișoara City Center, Timișoara Convention Center, Agil, Panuozzo Napoletano, STPT, Artoil, Buff

Co-producători eveniment: SKI2BIKESHOP, SightRunning

Traseele competiției

Traseele pot fi vizualizate în animație aici:

înot : https://www.plotaroute.com/route/1838131?units=km (Half: 1.900 m, Olimpic: 1.500 m, Sprint: 750 m) ciclism : https://www.plotaroute.com/route/1838139?units=km alergare : https://www.plotaroute.com/route/1838579?units=km

Vederea de ansamblu asupra evenimentului este disponibilă aici: https://www.plotaroute.com/routecollection/8599?units=km

Restricții trafic auto

În vederea evitării unor evenimente rutiere nedorite, vom coopera cu Serviciul Rutier al I.P.J Timiș, Poliția Locală și cu Jandarmeria pentru asigurarea punctelor-cheie de pe întregul traseu.

Precizăm că traseul evenimentului va fi închis traficului rutier conform programului de mai jos:

07:00 – 16:30 sectorul din sudul canalului navigabil Bega (de la Podul M. Viteazu)

07:00 – 18:30 sectorul din nordul canalului navigabil Bega (de la Podul M. Viteazu)

Pentru a veni cât mai mult în întâmpinarea șoferilor, utilizatorii platformelor Waze și Google Maps vor fi ghidați în timp real în intervalul de mai sus pentru ocolirea închiderilor de trafic.

Impactul asupra traficului auto:

Organizatorii au solicitat restricționarea traficului auto în zona evenimentului, în cooperare cu Poliția Rutieră, astfel:

● Bd. I.C. Brătianu, sectorul dintre Piața Iancu Huniade și sensul giratoriu de la intersecția cu str. Michelangelo (ambele sensuri);

● str. C. Telbisz;

● str. 20 Decembrie 1989 (ambele sensuri);

● str. Patriarh M. Cristea

● Bd. M. Eminescu, sectorul dintre str. Patriarh M. Cristea și str. 20 Decembrie 1989; sugerăm limitarea accesului doar pentru riverani încă de la intersecția cu str. Michelangelo, pt prevenirea aglomerării;

● Bd. C.D. Loga, sectorul dintre str. Patriarh M. Cristea și Bd. Regele Ferdinand I;

● Bd. Regele Ferdinand I;

● str. George Enescu; Splaiul Spiru Haret;

● pod Mitropolit A. Șaguna / Mihai Viteazu;

● Bd. M. Viteazu (de la intersecția cu str. Sf. Rosalia, sensul spre Catedrală);

● Bd. V. Pârvan (ambele sensuri);

● str. T. Lalescu (sensul înspre Bd. V. Pârvan);

● trecerea prin pasajul Michelangelo (ambele sensuri);

● Bd. C. Coposu (ambele sensuri);

● str. J.H. Pestalozzi (ambele sensuri; pe sectorul dintre intersecția cu str. Cuvin și cea cu str. Ștefan cel Mare banda 1 va fi delimitată și rămâne deschisă traficului auto);

● Splaiul Nistrului (sectorul dintre intersecția cu Bd. 3 August 1919 și Bd. C. Coposu);

Traficul auto se desfășoară nestingherit:

● pe relația Hotel Continental > str. Michelangelo > pe deasupra pasajului Michelangelo și pe relația în sens invers Aleea F.C. Ripensia > pe deasupra pasajului Michelangelo, str. Michelangelo;

● pe relația Splaiul Tudor Vladimirescu – la dreapta pe Bd. M. Viteazu.

Detalierea traseului de ciclism (impactul asupra traficului rutier este marcat cu caractere aldine)

START: terenul de sport vizavi de UVT > Bd. V. Pârvan > viraj dreapta peste podul Mihai Viteazul (sensul din amonte) > viraj dreapta Str. 20 Decembrie 1989 > Piața Iancu Huniade > viraj dreapta pe B-dul I.C. Brătianu > întoarcere 180 grade la stânga pe breteaua dinainte de sensul giratoriu > înainte pe B-dul. I.C. Brătianu > Piața Iancu Huniade > viraj stânga Str. 20 Decembrie 1989 > viraj dreapta Bd. C.D. Loga > viraj stânga B-dul Regele Ferdinand I > înainte peste podul Mihai Viteazul > înainte pe B-dul Mihai Viteazu > întoarcere 180 grade la stânga la intersecția cu str. Sf. Rosalia > înainte pe B-dul Mihai Viteazu > viraj dreapta B-dul. Vasile Pârvan > prin Pasajul Michelangelo > B-dul. Corneliu Coposu > viraj dreapta Strada Pestalozzi > de la intersecția cu Strada Cuvin, trecere pe banda 2 (pe banda 1 se desfășoară traficul rutier) > întoarcere 180 grade la stânga înainte de intersecția cu Strada Ștefan cel Mare > înainte pe Strada Pestalozzi > viraj stânga B-dul. Corneliu Coposu > prin Pasajul Michelangelo > înainte pe B-dul Vasile Pârvan > terenul de sport vizavi de UVT: FINISH

Detalierea traseului de alergare (impactul asupra traficului rutier este marcat cu caractere aldine)

START: terenul sport vizavi de UVT > Bd. V. Pârvan (trotuar) > la dreapta peste Podul Mihai Viteazu (trotuar) > la dreapta pe Strada 20 Decembrie 1918 (pe trotuar) > Piața Iancu Huniade > la dreapta pe B-dul I.C. Brătianu (pe trotuar) > întoarcere 180 grade la stânga pe trecerea de pietoni dinainte de sensul giratoriu > înainte pe B-dul. I.C. Brătianu (pe trotuar) > Piața Iancu Huniade > Strada Lucian Blaga > Piața Libertății > Strada Alba Iulia > Piața Victoriei > traversare prin fața Catedralei > înainte pe Bd. Regele Ferdinand I (banda 1) > la dreapta pe aleea din Parcul Catedralei (deasupra mal drept Bega) > la stânga peste Podul Maria (trotuar) > la stânga pe Splaiul Tudor Vladimirescu (trotuar) > coborâre pe planul înclinat pe mal stâng Bega > înainte pe sub Podul Mihai Viteazu > mal stâng Bega > la drepta înainte de Fratelli by the River > terenul sport vizavi de UVT > Bd. V. Pârvan (trotuar) > la dreapta peste Podul Mihai Viteazu (trotuar) > la dreapta pe Strada 20 Decembrie 1918 (pe trotuar) > Piața Iancu Huniade > la dreapta pe B-dul I.C. Brătianu (pe trotuar) > întoarcere 180 grade la stânga pe trecerea de pietoni dinainte de sensul giratoriu > înainte pe B-dul. I.C. Brătianu (pe trotuar) > Piața Iancu Huniade > Strada Lucian Blaga > Piața Libertății: FINISH