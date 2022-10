Pestă porcină confirmată lângă Timișoara. Vor fi sacrificate 39.000 de animale.

Este oficial, în Timiş există un focar de pestă porcină africană la o fermă de porci din Parța. Anunțul a fost făcut de prefectul Mihai Ritivoiu, acesta anunțând și măsurile care vor fi luate.

„Din păcate, diagnosticul a fost confirmat. Ce urmează? Neutralizarea celor 39.000 de animale şi luarea de măsuri pentru combaterea răspândirii bolii. Sacrificarea porcilor şi îngroparea lor în condiții de siguranță.

Încă de ieri am convocat la Prefectură reprezentanții fermei, pe primarul comunei Parța, reprezentanți ai Direcției Sanitar-Veterinare şi ai Apelor Române. Tot ieri s-a mers în teren, am identificat terenul unde se va realiza îngroparea şi am stabilit procedura de urmat. Am convocat pentru astăzi la ora 12:00 Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor pentru a definitiva măsurile.

Pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând niciun risc de îmbolnăvire, însă este extrem de contagioasă în rândul porcilor şi cauzează pierderi economice covârşitoare.

O prioritate este să protejăm alte două ferme, fiecare cu zeci de mii de porci şi aflate la doar câțiva kilometri distanță”.