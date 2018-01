O nouă rută va lega Moşniţa de Timişoara. Lucrările ar putea începe în acest an

Municipalitatea timișoreană are gânduri mari legate de drumurile din partea de sud a orașului, pe care vrea să le lărgească în acest an. Conform conducerii primăriei, va primi două benzi în plus strada Mareșal Constantin Prezan (Lidia), pe porțiunea dintre Calea Martirilor și Piața Domășneanu (sensul giratoriu de la AEM), fiind inclusă în reabilitare și aceasta din urmă.

Pe traseu vor fi amenajate două noi sensuri giratorii, unul la intersecția cu Bulevardul Sudului și celălalt la întâlnirea cu Calea Urseni.

Ruta directă către Moșnița, cunoscută ca Drumul Boilor, are șanse să intre în vigoare în acest an, dacă patru proprietari vor decide să doneze porțiunile de teren necesare.

„Cu Drumul Boilor stăm de multă vreme blocați, unii nu au înțeles să fie pozitivi și să doneze teren, era și interesul lor. Dacă se face drum, toată zona se va viabiliza, iar acum există legi care ne permit să acționăm în interes public. Vom construi acolo încă niște drumuri care vor mai descongestiona Calea Buziașului”, a promis Nicolae Robu, primarul Timișoarei.

În aceeași zonă, edilii intenționează să lărgească la patru benzi și Bulevardul Sudului, foarte solicitat de traficul rutier, dar această lucrare nu va începe pe parcursul acestui an.

Imagine de arhivă