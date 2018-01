Un tir condus de un severinean a avariat Pasajul Jiul

Șoferul unui tir a fost, joi, la un pas de a face praf Pasajul Jiul, încercând să treacă cu autotrenul pe sub el. Potrivit oamenilor legii, șoferul, originar din Drobeta Turnu-Severin, nu a apreciat corect dimensiunea autovehiculul când a vrut să treacă pe sub pasaj și a agățat limitatorul de înălțime amplasat sub pod.

Incidentul a atras după sine un altul, în același timp fiind acroșat și un autoturism care se afla în zonă.

Bărbatul este angajat al unei firme din Cluj-Napoca și a fost amendat cu 1.305 lei de polițiștii locali pentru că nu a respectat indicatorul care restricționa accesul mașinilor cu tonaj mare.

Nu este prima dată când conducătorii de autovehicule de mare tonaj se aventurează în zonă și nu reușesc să treacă.

Foto: Facebook / Info Trafic Jud. Timiş