O firmă recrutează meseriaşi români: salariile oferite ajung la 2.600 de euro net/ lună

Christal-nabor, o companie specializată în muncă temporară, recrutare şi plasare de personal, înfiinţată în 2007 în Slovacia, a început să recruteze specialişti români care să lucreze pentru clienţii din Slovacia, Franţa, Germania şi Austria.

„Ca urmare a deficitului de candidaţi calificaţi şi a cererilor în creştere din partea clienţilor, am început să ne uităm spre pieţe adiţionale pentru recrutare şi aşa am ajuns să aducem personal calificat din România. Mo­mentan, din 150 de angajaţi pe care îi are Christal-nabor, circa 30 sunt români. Recrutăm angajaţi calificaţi din toate statele europene, dar România este o piaţă inte­resantă pe care vrem să o valorificăm mai mult în urmă­toarea perioadă“, au transmis reprezentanţii Christal-nabor. Christal-nabor are clienţi care activează în industria metalurgică şi cea a construcţiilor şi caută candidaţi calificaţi şi experimenaţi în aceste domenii.

„Planul nostru pentru 2019 este să recrutăm cel puţin 50- 70 de candidaţi din România, dar dacă mâine găsim 200 de candidaţi potriviţi pentru poziţiile pentru care recrutăm, am fi fericiţi să îi angajăm.“

Pentru Slovacia, compania a scos la concurs într-un anunţ de recrutare în limba română un număr de 70 de poziţii vacante, cele mai multe pentru muncitori calificaţi (operatori linie de producţie, montatori, montatori-sudori, maşinişti, stivuitorişti, operatori de mentenanţă mecanică), iar salariile oferite variază între 700 şi 1.500 de euro net pe lună, conform zf.ro.