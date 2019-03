Liviu Dragnea, despre statul paralel: Se apropie de un sistem de poliţie politică şi de teroare/ Ce spune despre „acoperiţii” din PSD

Liviu Dragnea a declarat, sâmbătă la Reşiţa, că statul paralel este un „sistem care se apropie de poliţie politică şi de teroare în România”, precizând că atunci când nimeni nu are curaj să vorbească la telefon cu oricine şi despre orice subiect, se poate vorbi despre stat paralel.

„E cineva aici în sală care are curaj să vorbească la telefon despre orice cu oricine? Despre asta vorbim, când vorbim de statul paralel. Despre acest sistem care se apropie de un sistem de poliţie politică şi de teroare în România. Nu mai ţineţi minte ce spune, Prună, sau nu ştiu, drepturile omului sunt un moft. Este cea mai gravă declaraţie a unui om politic. Petnru ei, reprezintă un moft. Tebuie să fim sclavi, terorozaţi şi îngenunchiaţi”, a afirmat Liviu Dragnea, la evenimentul în care Luminiţa Jivan a fost aleasă preşedinte al PSD Caraş-Severin, sâmbătă la Reşiţa.

Liderul PSD a adăugat că în 2019 un obiectiv major este sănătatea şi de aceea au fost tăiaţi bani de la serviciile secrete pentru a fi alocaţi la sănătate.

„Începând cu anul, acesta pentru noi obiectivul major este sănătatea. Este o sumă uriaşă alocată pentru sănătate. Sunt programe la care nimeni nu s-a gândit, tot timpul spuneau că nu sunt bani. Am luat împreună cu premierul şi ministru de Finanţe de la alte capitole, am pus la sănătate. Da, am luat bani de la serviciile secrete pentru sănătatea copiilor. Să nu credeţi că rămân fără bani. Nu se poate, de 10 ani de zile tot le creşte bugetul. Dar ce fac, frate? Noi nu ne-am înmulţit, adică au mai plecat români din ţară, deci numărul de ascultări ar trebui să fie mai mic”, a conchis Dragnea.

În bugetul pentru 2019 a fost diminuată suma pentru SRI , ea fiind de 295 milioane de lei, banii fiind alocaţi Ministerul Sănătăţii pentru programul Vitamina D, dar şi cu 150 de milioane de lei pentru programul privind tratarea diabetului juvenil. Minus 445 milioane de lei pentru SRI, care vor merge la Ministerul Sănătăţii. De asemenea, bugetul SIE a fost redus cu 30 de milioane lei, cel al SPP cu 50 de milioane lei. Sumele tăiate din bugetele Serviciilor vor fi alocate Ministerului Sănătăţii.

Proiectul de buget adoptat de Parlament a fost atacat la CCR de preşedintele Klaus Iohannis. Curtea Constituţională urmează să discute sesizarea pe 6 martie sesizările şefului statului pe proiectul de buget pe 2019, respectiv pe legea de adoptare a plafoanelor.

Dragnea, întrebat dacă mai există acoperiţi în PSD: Da, foarte puţini. Sunt în toate partidele

Liviu Dragnea a declarat, sâmbătă la Reşiţa, că mai sunt foarte puţini acoperiţi în PSD şi că aceştia sunt în toate formaţiunile, însă PSD, fiind un partid mare şi important în România, a fost mereu ţinţa infiltrărilor.

„Da, foarte puţini. Sunt în toate partidele. La noi procesul este mult mai dur pentru că a fost cel mai penetrat partid, fiind cel mai important partid din România, indiferent dacă PSD a fost la guvernare sau în opoziţie, a fos mereu ţinta acestor infiltrări. Mai sunt dar mai sunt foarte puţini. Au plecat foarte mulţi, au fost scoşi afară foarte mulţi. Asta e viaţa. O să ducem până la capăt această luptă pentru că este singura şansă, singura fereastră de oportunitate ca în aceşti ani România să se apropie de normalitate”, a afirmat Liviu Dragnea, într-o conferinţă de presă susţinută, sâmbătă, la Reşiţa.

Acesta a precizat că până acum PSD, „în virtutea bunului-simţ”, nu a răspuns atacurilor celor care au demisionat şi care denigrează partidul, însă formaţiunea le va răspunde „cu vârf şi îndesat”.

„O să urmeze. Am vrut să transmit un mesaj mai amplu nu numai către ei, ci şi către celelalte formaţiuni politice din Opoziţie că până acum noi, în virtutea bunului-simţ pesedist care ne-a caracterizat, de câte ori am fost înjuraţi, de câte ori am fost calomniaţi, demonizaţi, am zis că noi trebuie să ne ţinem de treabă, să ne vedem de treaba noastră şi că faptele vor vorbi pentru noi.

Însă nivelul de mizerii, nivelul de violenţă, şi nu numai verbală, la care s-a ajuns şi pe care îl practică în permanenţă, nivelul de hăituială pe care îl practică toţi, pentru că toţi au în spate aceleaşi butoane, ne-a făcut să ne hotărâm că de aici înainte să le răspundem pe măsură, poate şi mai mult. Vreau să le spun că PSD e un partid mare, unul care are forţă politică pe care o utilizează pentru a face bine, dar ea are o forţă politică pe care o va utiliza şi pentru a răspunde. Vom răspunde şi cu vârf şi îndesat, nu neapărat folosind aceleaşi metode, dar ceea ce vom primi vom da înapoi, poate chiar dublu”, a mai spus Dragnea.

„Iar în ceea ce priveşte sorgintea sau cine sunt iniţiatorii, cei care au conceput, cei care susţin, cei care moşesc aceste mişcări politice vor fi scoşi la iveală, pentru că eu cred că românii au dreptul să ştie adevărul. Au tot zburdat până acum, pe televiziuni, pe Facebook, la radio, spunând tot felul de minciuni, fără să aducă niciun fel de argumente. O să muncim. Pe lângă programul nostru guvernamental şi politic, o să muncim ca să ştie românii despre cine este vorba”, a completat liderul PSD.

Chestionat dacă toţi acoperiţii care au demisionat din PSD au plecat la Pro România, Liviu Dragnea a răspuns: „Nu toţi. Categoric, nu”, conform mediafax.ro.